HOME EDUKASI KAMPUS

Riwayat Pendidikan Azriel Hermansyah yang Baru Wisuda S2 di UNAIR

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Rabu, 13 Mei 2026 |11:43 WIB
JAKARTA - Riwayat pendidikan Azriel Hermansyah yang baru Wisuda S2 di UNAIR. Azriel Hermansyah resmi lulus S2 Magister Ilmu Politik di Universitas Airlangga (UNAIR), Surabaya, pada Mei 2026, menyelesaikan studinya dalam waktu 1,5 tahun. 

Azriel menempuh pendidikan pascasarjana tersebut tak lama setelah merampungkan studi S1-nya, mengikuti jejak Ashanty dan Anang Hermansyah yang juga menempuh pendidikan di UNAIR.

Riwayat Pendidikan Azriel Hermansyah:

Magister (S2) Ilmu Politik: Universitas Airlangga (UNAIR), lulus pada Mei 2026.
Sarjana (S1): Telah lulus S1 sebelum melanjutkan S2 di UNAIR pada tahun 2024.

Azriel diketahui mendaftar S2 bersamaan dengan sang ayah, Anang Hermansyah, pada Agustus 2024 dan resmi dikukuhkan sebagai mahasiswa baru pascasarjana UNAIR tahun akademik 2024/2025. Dari 1.829 mahasiswa baru yang dikukuhkan, terdapat beberapa nama yang cukup familiar.

Anang mendaftar ke UNAIR bersama sang anak Azriel Hermansyah. Anang diterima di program program magister bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Sekolah Pascasarjana. Sementara Azriel diterima di program magister Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. 

Anang mengatakan bahwa dirinya sangat senang dan bangga bisa diterima di UNAIR. “Saya ingin sampaikan terima kasih, Alhamdulilah, saya bisa masuk ke UNAIR dan saya ingin belajar di UNAIR. Salam kenal semuanya,” ucapnya. 
 

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

