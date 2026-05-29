Profil dan Pendidikan Mirwan Suwarso, Presiden Klub Como 1907 Asal Indonesia

PROFIL dan pendidikan Mirwan Suwarso menarik diulas. Sebab, dia berstatus sebagai presiden klub Italia, yakni Como 1907.

Kiprahnya luar biasa karena Mirwan Suwarso sendiri merupakan asli Indonesia. Ini tentunya jadi prestasi membanggakan bagi masyarakat Indonesia.

1. Profil Mirwan Suwarso

Nama Mirwan Suwarso belakangan semakin dikenal publik sepakbola internasional. Sosok asal Indonesia tersebut menjadi sorotan setelah berhasil membawa klub Italia, Como 1907, berkembang pesat hingga tampil kompetitif di Serie A dan menembus Liga Champions musim 2026-2027.

Mirwan Suwarso dipercaya menjadi Presiden Como 1907 sejak 2019 setelah klub tersebut diakuisisi oleh Djarum Group. Di bawah kepemimpinannya, Como yang sempat terpuruk perlahan bangkit dan menjadi salah satu klub yang diperhitungkan di Italia.

Pada musim 2025-2026, Como pun berkiprah manis. Mereka bisa finis di posisi keempat klasemen akhir Serie A atau Liga Italia dengan 71 poin.

Dengan hasil tersebut, Como 1907 lolos ke Liga Champions musim 2026-2027. Ini jadi momen bersejarah karena untuk pertama kalinya Como lolos ke Liga Champions.