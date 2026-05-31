Selamat! Mutiara Annisa Baswedan Wisuda di Harvard, Anies: Masa Penuh Perjuangan Itu Tuntas

JAKARTA - Keluarga Anies Baswedan tengah berbahagia. Putri sulungnya, Mutiara Annisa Baswedan atau yang akrab disapa Tia, resmi menyelesaikan pendidikan magisternya di Harvard Graduate School of Education, Amerika Serikat.

Momen membanggakan tersebut dibagikan langsung oleh Anies melalui akun Instagram pribadinya, @aniesbaswedan, pada Minggu (31/5/2026). Dalam unggahannya, Anies mengungkapkan rasa syukur dan haru saat menyaksikan putrinya menerima gelar Master of Education di hadapan keluarga.

Menurut Anies, perjalanan pendidikan Tia tidaklah mudah. Putrinya menjalani studi di tengah peran barunya sebagai seorang ibu setelah melahirkan anak pertamanya, Ibrahim. Saat berangkat ke Amerika Serikat setahun lalu, Tia dan sang suami, Ali, bahkan harus mengasuh bayi yang saat itu baru berusia satu bulan.

Anies Ungkap Perjuangan Tia dan Keluarga

Dalam unggahannya, Anies menceritakan momen wisuda yang begitu berkesan. Ia menyaksikan Tia naik ke atas panggung menerima ijazah sambil menggendong sang buah hati, sementara Ali berdiri menyambut di sisi panggung.

"Memanjatkan rasa syukur tak terhingga ketika menyaksikan Tia naik ke atas panggung wisuda di Harvard, menerima ijazah sambil menggendong Ibrahim, lalu Ali berdiri menyambut di samping panggung," tulis Anies.

Ia mengaku sempat merasa khawatir ketika melepas Tia dan Ali berangkat ke Amerika Serikat. Selain harus beradaptasi di lingkungan baru, keduanya juga menjalani peran sebagai orang tua baru sembari menghadapi tuntutan akademik yang tinggi.

"Setahun lalu, kami melepas Tia dan Ali berangkat dengan bayi yang baru berusia satu bulan. Tentu, ada rasa khawatir yang manusiawi. Mereka menjadi orang tua baru di negeri asing saja sudah merupakan tantangan besar, apalagi ketika dijalani beriringan dengan studi master di universitas dengan tuntutan akademik yang sangat tinggi seperti kampus ini," lanjutnya.