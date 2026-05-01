Riwayat Pendidikan Ahmad Dhani, Kembali Sindir Maia Usai Nikahan El Rumi dan Syifa Hadju

RIWAYAT pendidikan Ahmad Dhani menarik diulas. Pasalnya, dia kini kembali jadi sorotan lantaran sindir lagi Mai Estianty usai nikahan El Rumi dan Syifa Hadju.

Dalam pesta pernikahan El dan Syifa, Ahmad Dhani dan Maia diketahui sama-sama hadir bersama pasangan masing-masing. Namun, beberapa hari setelah pesta rampung digelar dengan mewah dan megah, Ahmad Dhani mengunggah postingan yang diduga menyindir Maia di Instagram pribadinya.

1. Ahmad Dhani Sindir Maia Estianty

Ya, nama Ahmad Dhani kembali menjadi perbincangan publik setelah unggahan terbarunya di media sosial memicu beragam tafsir dari warganet. Unggahan tersebut muncul di tengah momen kebahagiaan keluarga, usai rangkaian acara menjelang pernikahan putranya, El Rumi, dengan Syifa Hadju.

Dalam unggahan yang dibagikan, Ahmad Dhani menuliskan pernyataan panjang yang menyinggung kembali kisah masa lalu rumah tangganya. Meski tidak menyebut nama secara langsung, isi tulisan tersebut kemudian memunculkan berbagai interpretasi di ruang publik.

Sebagian warganet mengaitkan pernyataan itu dengan sosok tertentu. Sementara itu, netizen lainnya menilai unggahan tersebut sebagai ekspresi pribadi yang tidak lepas dari pengalaman masa lalu.

“Ketika Shafeea menangis gara gara drama sinetron di sebuah acara Siraman, Aku langsung peluk Putriku tersayang dan membisikkan sebuah Fakta yg harus keungkap. ‘Yang tadi km lihat adalah akting yg sangat buruk dari wanita yg mentalnya perlu diperiksa,’” tulis Ahmad Dhani di Instagram.

“Wanita itu ditalak 3 oleh suaminya karena perselingkuhannya dgn pemilik tv swasta dan perbuatannya itu sudah diakui secara tertulis dan ditanda tangani. Tp demi citranya, dia dibantu pemilik tv swasta itu bikin konten konten di infotainment yg isinya: 1. Suaminya yg selingkuh dgn orang ke 3, 2. Tidak bisa bertemu anak-anaknya, 3. Bikin Drama KDRT, hingga bikin LAPORAN PALSU KDRT, 4. Masuk Rumah harus Lompat pagar,” lanjutnya.

“Sudah 20 TAHUN BERLANGSUNG, BEBERAPA NARASI itu HANYA DIPERCAYA oleh PARA PENGGEMAR SINETRON DAN DRAMA KOREA. Tetapi TIDAK DIPERCAYA oleh MAHKAMAH AGUNG. Terbukti MA HANYA MENGABULKAN PERMOHONAN CERAI SAJA. Bahkan HAK ASUH ANAK pun tidak dikabulkan apalagi Gugatan yg lain. Terbukti , HAKIM MAHKAMAH AGUNG bukan penggemar SINETRON dan DRAMA KOREA,” ucap Ahmad Dhani.

“Yg membingungkan, sudah 20 TAHUN , DRAMA SINETRON itu masih saja dilakukan di SIRAMAN yg harusnya menjadi ajang Silaturahmi, tetapi dimanfaatkan untuk mengais perhatian penggemar sinetron dan drama Korea. Menyedihkan. Kubisikkan lagi kepada putriku tersayang , “ BERSYUKURLAH KM PUNYA BUNDA YANG: 1. Menomorsatukan keluarga, 2. Tidak membabi buta mencari materi dan menomor dua kan anak, 3. Tidak pernah pergi meninggalkan Rumah meskipun ada masalah sebesar apapun,” sambungnya.