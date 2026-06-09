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Profil dan Pendidikan Giorgio Antonio, Pacar Sarwendah yang Lagi Viral Usai Dipijit Anak Ruben Onsu

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 09 Juni 2026 |17:40 WIB
Profil dan Pendidikan Giorgio Antonio, Pacar Sarwendah yang Lagi Viral Usai Dipijit Anak Ruben Onsu
Giorgio Antonio dan Sarwendah. (Foto: Instagram/@giorgioantonioc)
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NAMA Giorgio Antonio tengah ramai disorot publik. Hubungannya dengan Sarwendah sedang ramai dibicarakan di media sosial apalagi setelah munculnya video viral kala dirinya dipijit anak Ruben Onsu bersama Sarwendah.

Usai viralnya video tersebut dan berbagai konten live bersama Sarwendah, serba-serbi soal Gio ramai diperbincangkan. Terlebih, dirinya diketahui merupakan sosok pengusaha muda. Kali ini, Okezone akan mengulas profil dan pendidikan Giorgio Antonio.

Giorgio Antonio

1. Profil Giorgio Antonio

Bernama lengkap Giorgio Antonio Chandra, Gio dikenal sebagai pengusaha muda, kreator konten, sekaligus figur publik yang aktif di media sosial. Ia kerap tampil dalam berbagai kegiatan bisnis dan kolaborasi digital, terutama di platform seperti TikTok dan Instagram.

Giorgio juga disebut berasal dari keluarga pebisnis dan memiliki beberapa lini usaha, termasuk di bidang lifestyle dan produk kecantikan. Selain itu, ia dikenal aktif membangun personal branding melalui konten bisnis dan gaya hidup.

Kedekatannya dengan Sarwendah mulai ramai diperbincangkan setelah keduanya sering tampil bersama dalam live streaming dan beberapa kesempatan public. Hubungan mereka pun disorot karena dikabarkan menjalin asmara.

 

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