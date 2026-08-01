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Sabrina Chairunnisa Lulus Summer Program Yonsei University, Netizen: Gak Setara S3 UI

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Sabtu, 01 Agustus 2026 |11:22 WIB
Sabrina Chairunnisa Lulus Summer Program Yonsei University, Netizen: Gak Setara S3 UI
Sabrina Chairunnisa Lulus Summer Program Yonsei University, Netizen: Gak Setara S3 UI (Foto: media sosial X)
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JAKARTASabrina Chairunnisa menjadi sorotan setelah mengumumkan telah menyelesaikan Yonsei University Summer Special 2026 Program di Korea Selatan. Di balik kabar tersebut, muncul perdebatan di media sosial karena sebagian warganet membandingkan program yang diikutinya dengan studi doktoral (S3) di Universitas Indonesia yang sebelumnya ia tinggalkan.

Perbincangan itu semakin ramai lantaran beberapa waktu lalu Sabrina mengumumkan pengunduran dirinya dari program S3 di Universitas Indonesia. Warganet kemudian ramai berkomentar bahwa program yang diikutinya di Korea Selatan tidak setara dengan pendidikan doktoral.

Pasalnya, program tersebut merupakan summer program atau program jangka pendek dan bukan pendidikan bergelar (degree). Topik ini menjadi perbincangan di media sosial X setelah Sabrina membagikan foto dirinya mengenakan toga usai menyelesaikan program tersebut.

Seorang pengguna X dengan akun @NotABab* menjelaskan bahwa program yang diikuti Sabrina merupakan kursus bahasa Korea yang berada di bawah naungan Yonsei University.

"FYI bukan maksud menggampangkan pencapaiannya, aku baca lagi ini tuh 연세대어학당 alias lembaga bahasa. Jadi dia baru menyelesaikan kursus bahasa Korea di lembaga bahasa yang kebetulan di bawah naungan Yonsei, jadi bukan official degree ya. Kalau di Indonesia kayak menyelesaikan kelas BIPA," tulisnya.

Netizen Bandingkan dengan S3 UI

Warganet lain juga menjelaskan bahwa summer program merupakan program akademik jangka pendek yang terbuka bagi masyarakat umum.

"FYI ini summer program ya ges, siapapun bisa join dan bukan berarti doi siswa lulusan Yonsei. Sekolah di luar negeri kayak Harvard sama Oxford pun buka summer program, nanti ada pilihan course-nya," tulis akun X @rhnd*.

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