Profil dan Pendidikan Mitchell Baker, Wonderkid Timnas Indonesia yang Langsung Cetak Hattrick di Piala AFF 2026

Profil dan Pendidikan Mitchel Baker, Wonderkid Timnas Indonesia yang Langsung Cetak Hattrick di Piala AFF 2026 (Foto: Okezone/Aldi)

JAKARTA - Profil Mitchell Baker menjadi sorotan setelah penyerang muda Timnas Indonesia itu tampil gemilang dengan mencetak hattrick saat skuad Garuda menaklukkan Kamboja 5-1 pada laga Grup A Piala AFF 2026. Penampilan tersebut terasa semakin spesial karena tiga gol itu lahir pada pertandingan debutnya bersama tim senior Indonesia.

Mitchell Baker merupakan pesepak bola berusia 19 tahun yang lahir di Melbourne, Australia, pada 11 Desember 2006. Ia berposisi sebagai penyerang dan memiliki darah Indonesia dari garis keturunan sang ibu, Maureen Lee Baker. Kakeknya, Han Koen Lie, berasal dari Yogyakarta, sedangkan neneknya, Li Nio The Lie, lahir di Semarang, Jawa Tengah.

Profil dan Pendidikan Mitchell Baker

Mengacu pada laman Georgetown University Athletics, Baker mengenakan nomor punggung 9 saat memperkuat Georgetown Hoyas. Penyerang dengan tinggi badan besar dan berat sekitar 93 kilogram itu juga sempat bermain untuk Vermont Green FC pada kompetisi USL League Two selama musim panas 2026.

Perjalanan sepak bolanya dimulai di Australia. Sebelum hijrah ke Amerika Serikat, Baker mengembangkan kemampuannya di akademi Melbourne Victory serta membela tim Scotch College. Saat bersekolah di sana, ia meraih penghargaan sebagai pencetak gol terbanyak sekaligus pemain terbaik sekolah pada 2021.

Pada 2022, Baker melanjutkan pendidikan ke Northwood School di Lake Placid, New York. Di sekolah tersebut ia memperkuat tim Black Rock FC yang menjadi wadah kompetisi sepak bola Northwood School.