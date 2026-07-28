Pendidikan Tinggi Masih Jadi Tantangan, Beasiswa Berperan Perluas Akses bagi Talenta Muda

JAKARTA – Akses terhadap pendidikan tinggi di Indonesia masih menjadi tantangan. Meski jumlah lulusan sekolah menengah terus bertambah setiap tahun, tidak semuanya memiliki kesempatan untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi karena berbagai faktor, mulai dari keterbatasan ekonomi hingga minimnya akses terhadap dukungan pendidikan.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi di Indonesia masih berada di kisaran 31,45 persen. Pemerintah menargetkan angka tersebut meningkat menjadi 38,04 persen pada 2029, sehingga diperlukan keterlibatan berbagai pihak untuk memperluas kesempatan belajar bagi generasi muda.

Salah satu upaya yang banyak dilakukan perguruan tinggi adalah menyediakan program beasiswa bagi calon mahasiswa dengan beragam latar belakang. Skema bantuan pendidikan tersebut tidak hanya ditujukan bagi siswa berprestasi secara akademik, tetapi juga memberi ruang bagi mereka yang memiliki kemampuan di bidang olahraga, kepemimpinan, kreativitas digital, hingga kegiatan sosial.

Selain membantu pembiayaan pendidikan, program beasiswa juga dinilai dapat mendorong mahasiswa mengembangkan kompetensi sekaligus memperluas kesempatan berkarier setelah lulus. Lingkungan belajar yang mendukung menjadi faktor penting agar mahasiswa mampu meningkatkan kemampuan akademik maupun keterampilan nonakademik.

Manfaat Beasiswa

Rektor BINUS University, Dr. Nelly, S.Kom., M.M., mengatakan beasiswa merupakan salah satu bentuk dukungan untuk memberikan kesempatan yang lebih luas kepada generasi muda agar dapat mengembangkan potensinya.

Menurutnya, pendidikan tinggi tidak hanya berfokus pada pencapaian akademik, tetapi juga pembentukan karakter, kepemimpinan, kreativitas, dan kemampuan menghadapi perubahan di masa depan.

Dalam kegiatan peluncuran program beasiswa tahun akademik 2027/2028, turut hadir sejumlah mahasiswa penerima beasiswa yang membagikan pengalaman mereka selama menjalani perkuliahan.