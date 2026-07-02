Daftar PTN yang Masih Buka Jalur Mandiri Juli 2026

JAKARTA – Kesempatan masuk perguruan tinggi negeri (PTN) melalui jalur mandiri masih terbuka pada Juli 2026. Sejumlah kampus ternama di Indonesia masih membuka pendaftaran untuk berbagai skema seleksi, mulai dari jalur nilai UTBK, ujian mandiri, prestasi, hingga program internasional.

Bagi calon mahasiswa yang belum lolos melalui SNBP maupun SNBT, jalur mandiri dapat menjadi alternatif untuk melanjutkan pendidikan di kampus impian. Berikut daftar PTN yang masih memiliki atau telah membuka rangkaian seleksi mandiri sepanjang Juli 2026.

Pendaftaran PTN

1. Universitas Indonesia (UI)

UI memiliki sejumlah jalur seleksi mandiri, seperti PPKB, Talent Scouting, Prestasi, SIMAK UI Reguler, hingga SIMAK UI Kelas Internasional. Sebagian besar pendaftaran telah berlangsung sejak Februari hingga Juni 2026. Informasi lengkap dapat dilihat melalui laman resmi penerimaan UI.

2. Institut Teknologi Bandung (ITB)

ITB membuka Seleksi Siswa Unggul (SSU) melalui berbagai jalur, mulai dari nilai rapor, prestasi sains, nilai UTBK, hingga ujian mandiri. Pendaftaran berlangsung bertahap sejak April hingga pertengahan Juni 2026 melalui laman admission ITB.

3. Universitas Gadjah Mada (UGM)

UGM menyediakan beberapa jalur mandiri, seperti Penelusuran Bibit Unggul Tidak Mampu (PBUTM), Penelusuran Bibit Unggul Berprestasi (PBUB), Ujian Mandiri (UM UGM), serta International Undergraduate Program (IUP). Pendaftaran telah dibuka sejak April 2026.

4. Universitas Airlangga (Unair)