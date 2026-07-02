Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Daftar PTN yang Masih Buka Jalur Mandiri Juli 2026

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Kamis, 02 Juli 2026 |18:26 WIB
Daftar PTN yang Masih Buka Jalur Mandiri Juli 2026
Daftar PTN yang Masih Buka Jalur Mandiri Juli 2026 (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Kesempatan masuk perguruan tinggi negeri (PTN) melalui jalur mandiri masih terbuka pada Juli 2026. Sejumlah kampus ternama di Indonesia masih membuka pendaftaran untuk berbagai skema seleksi, mulai dari jalur nilai UTBK, ujian mandiri, prestasi, hingga program internasional.

Bagi calon mahasiswa yang belum lolos melalui SNBP maupun SNBT, jalur mandiri dapat menjadi alternatif untuk melanjutkan pendidikan di kampus impian. Berikut daftar PTN yang masih memiliki atau telah membuka rangkaian seleksi mandiri sepanjang Juli 2026.

Pendaftaran PTN

1. Universitas Indonesia (UI)

UI memiliki sejumlah jalur seleksi mandiri, seperti PPKB, Talent Scouting, Prestasi, SIMAK UI Reguler, hingga SIMAK UI Kelas Internasional. Sebagian besar pendaftaran telah berlangsung sejak Februari hingga Juni 2026. Informasi lengkap dapat dilihat melalui laman resmi penerimaan UI.

2. Institut Teknologi Bandung (ITB)

ITB membuka Seleksi Siswa Unggul (SSU) melalui berbagai jalur, mulai dari nilai rapor, prestasi sains, nilai UTBK, hingga ujian mandiri. Pendaftaran berlangsung bertahap sejak April hingga pertengahan Juni 2026 melalui laman admission ITB.

3. Universitas Gadjah Mada (UGM)

UGM menyediakan beberapa jalur mandiri, seperti Penelusuran Bibit Unggul Tidak Mampu (PBUTM), Penelusuran Bibit Unggul Berprestasi (PBUB), Ujian Mandiri (UM UGM), serta International Undergraduate Program (IUP). Pendaftaran telah dibuka sejak April 2026.

4. Universitas Airlangga (Unair)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/27/65/3226941/kampus-dalb_large.jpg
Perkembangan AI hingga Ekonomi Digital Dorong Perubahan Baru Pendidikan Magister Hukum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/22/65/3225881/kampus-rh5O_large.jpg
8 Universitas Adu Gagasan Bangun Desa Wisata 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/18/65/3225272/kampus-mlXY_large.jpg
Rektor Meanchey University Tawarkan Beasiswa untuk Mahasiswa Indonesia Belajar di Kamboja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/14/65/3224490/ptn-UvnH_large.jpg
Daftar PTN Jalur Mandiri yang Masih Dibuka hingga Juni 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/14/65/3224480/pts-CUmw_large.jpg
5 PTS yang Buka Jalur Nilai UTBK Plus Beasiswa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/14/65/3224468/kampus-wIAX_large.jpg
Daftar Prodi yang Ditutup Pada 2026
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement