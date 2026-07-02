MNC University Jadi Kampus Pertama Kunjungi Cikeas Art Gallery, Mahasiswa DKV Pelajari Masterpiece SBY

JAKARTA — Program Studi Desain Komunikasi Visual (DKV) MNC University mengadakan kegiatan company visit ke Cikeas Art Gallery, galeri seni pribadi milik Susilo Bambang Yudhoyono. Kegiatan ini bertujuan memberikan pengalaman belajar secara langsung kepada mahasiswa mengenai proses kreatif, perjalanan berkesenian, serta pentingnya apresiasi terhadap karya seni sebagai bagian dari dunia desain dan komunikasi visual.

Dalam kesempatan tersebut, MNC University juga mendapat kehormatan sebagai kampus pertama yang berkesempatan mengunjungi Cikeas Art Gallery untuk mempelajari berbagai karya masterpiece lukisan Susilo Bambang Yudhoyono.

Selama kunjungan, mahasiswa didampingi oleh tim Cikeas Art Gallery untuk mengunjungi studio tempat Susilo Bambang Yudhoyono biasa melukis. Peserta memperoleh penjelasan mengenai awal mula beliau menekuni dunia seni lukis, proses pembangunan studio dan galeri, hingga perjalanan beliau menghasilkan karya selama bertahun-tahun.

Mahasiswa juga diajak berkeliling galeri untuk melihat berbagai koleksi lukisan dengan beragam teknik melukis serta mendengarkan kisah dan makna di balik setiap karya. Rangkaian kegiatan kemudian ditutup dengan kunjungan ke Story Gallery, tempat peserta dapat melihat sekaligus membeli berbagai cendera mata yang tersedia.

Sebagai bentuk apresiasi atas kesempatan tersebut, MNC University menyampaikan ucapan terima kasih kepada Brigjen Tumpal Raines Napitupulu yang telah memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk belajar secara langsung di Cikeas Art Gallery.

Melalui kegiatan ini, mahasiswa DKV MNC University diharapkan dapat memperluas wawasan, memperoleh inspirasi, serta memahami bahwa setiap karya seni memiliki proses kreatif, nilai estetika, dan cerita yang kuat di baliknya. Company visit ini juga menjadi bagian dari komitmen MNC University dalam menghadirkan pembelajaran yang aplikatif melalui pengalaman langsung di lingkungan seni dan industri kreatif.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai program studi, kolaborasi akademik, maupun kegiatan di MNC University, silakan kunjungi: website: https://mncu.ac.id⁠

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

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