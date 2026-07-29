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Mahasiswa Sains Komunikasi MNC University Angkatan 2024 Sukses Gelar D'comsports 2026

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Rabu, 29 Juli 2026 |14:50 WIB
Mahasiswa Sains Komunikasi MNC University Angkatan 2024 Sukses Gelar D'comsports 2026
Mahasiswa Sains Komunikasi MNC University Angkatan 2024 Sukses Gelar D'comsports 2026 (Foto: Okezone)
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JAKARTA – Program Studi Sains Komunikasi MNC University Angkatan 2024 sukses menyelenggarakan D'comsports 2026, turnamen Mobile Legends yang dilaksanakan pada 19, 21, dan 22 Juli 2026. Kompetisi diawali dengan babak penyisihan secara online pada 19 Juli 2026, kemudian dilanjutkan dengan babak offline pada 21 dan 22 Juli 2026 di Student Lounge dan Auditorium Rajawali MNC University. Kegiatan ini diikuti oleh 16 tim dari kalangan siswa SMA/SMK sederajat, mahasiswa, dan komunitas esports yang berkompetisi memperebutkan gelar juara sekaligus kesempatan memperoleh beasiswa MNC University.

Ketua Pelaksana Mika Satriana menyampaikan bahwa D'comsports 2026 diselenggarakan sebagai wadah bagi generasi muda untuk menyalurkan minat dan bakat di bidang esports sekaligus memperkenalkan MNC University kepada calon mahasiswa. Rangkaian kompetisi diawali dengan babak penyisihan secara online dan dilanjutkan dengan babak semifinal hingga final secara offline di MNC University. Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan dapat mengembangkan kemampuan bermain, menjunjung tinggi sportivitas, serta membangun kerja sama tim dalam suasana kompetisi yang positif.

Setelah melalui persaingan yang kompetitif, tim Dewa Kebon Jeruk berhasil meraih Juara 1, disusul VNDC sebagai Juara 2, dan Unpam Saikyou sebagai Juara 3. Di akhir kegiatan, panitia menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta, sponsor, dan pihak yang telah mendukung terselenggaranya D'comsports 2026. Melalui kegiatan ini, Program Studi Sains Komunikasi MNC University Angkatan 2024 berharap D'comsports dapat terus menjadi ajang pengembangan bakat, sportivitas, dan kreativitas generasi muda, sekaligus memperkuat komitmen MNC University dalam mendukung perkembangan industri digital dan esports di Indonesia.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai program studi, kolaborasi akademik, maupun kegiatan di MNC University, silakan kunjungi: website: https://mncu.ac.id⁠

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

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Topik Artikel :
mahasiswa Kampus MNC University
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