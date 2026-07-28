Rakornas ASPIKOM, MNC University Aktif Berkontribusi dalam Pengembangan Akademik dan Pengabdian Internasional

JAKARTA – Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi (ASPIKOM) terus memperkuat peran strategisnya dalam mendorong transformasi pendidikan ilmu komunikasi di Indonesia melalui penyelenggaraan Rakornas ASPIKOM, Kongres Luar Biasa ASPIKOM 2026, dan The 6th AICCON (International Communication Conference) yang berlangsung pada 22–24 Juli 2026 di Padang, Sumatera Barat.

Mengusung tema “Communication Transformation for Sustainable Communities: Policy, Culture, and Digital Futures”, rangkaian kegiatan ini menjadi forum strategis bagi akademisi, peneliti, serta pengelola program studi ilmu komunikasi dari berbagai perguruan tinggi untuk memperkuat kolaborasi dalam pengembangan pendidikan, riset, inovasi, hingga kesiapan lulusan menghadapi dinamika industri komunikasi di era transformasi digital.

Kegiatan diawali dengan International Conference dan Rakornas ASPIKOM yang berlangsung di ZHM Hotel pada 22 Juli 2026. Selanjutnya, agenda dilanjutkan dengan Workshop Kurikulum, Workshop Akreditasi LAMSPAK Accreditation 2.0, serta Kongres Luar Biasa ASPIKOM pada 23 Juli 2026. Selain agenda akademik, ASPIKOM juga melaksanakan program ASPIKOM Care Internasional sebagai bentuk implementasi pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan jejaring akademisi dalam skala global.

Ketua Umum ASPIKOM, Prof. Dr. Anang Sujoko, S.Sos., M.Si., D.COMM., menyampaikan bahwa transformasi pendidikan tinggi ilmu komunikasi harus terus diperkuat melalui kolaborasi antarperguruan tinggi, pengembangan kurikulum yang relevan, peningkatan mutu akademik, serta adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.

Menurut Prof. Anang, perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan terhadap praktik komunikasi, sehingga institusi pendidikan tinggi perlu memastikan lulusan ilmu komunikasi memiliki kompetensi yang adaptif, inovatif, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.

“Perguruan tinggi ilmu komunikasi harus terus bergerak bersama dalam memperkuat kualitas pendidikan, riset, dan kolaborasi agar mampu menjawab tantangan perubahan zaman serta menghasilkan lulusan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan industri,” ujar Prof. Anang.

Melalui rangkaian kegiatan ini, ASPIKOM mendorong penguatan sinergi antarprogram studi komunikasi di Indonesia, khususnya dalam pengembangan kurikulum berbasis kebutuhan industri, peningkatan kualitas akreditasi, penguatan jejaring akademik, serta perluasan kerja sama internasional.