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MNC University Dukung Puspadaya Wujudkan Sekolah Ramah Anak

Niko Prayoga , Jurnalis-Kamis, 23 Juli 2026 |14:56 WIB
MNC University Dukung Puspadaya Wujudkan Sekolah Ramah Anak
Direktur PMB, Branding, dan Pemasaran di MNC University Muhammad Rezki Oktavianoor. (Foto: dok Niko Prayoga/Okezone)
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JAKARTA - MNC University memberikan dukungan penuh kepada berbagai pihak yang berupaya mewujudkan Sekolah Ramah Anak, pencegahan aksi perundungan (bullying), penguatan mental anak, serta penanganan kasus kekerasan di lingkungan sekolah. Salah satunya adalah dukungan kepada Puspadaya yang melakukan upaya tersebut melalui penguatan kapasitas tenaga pendidik khususnya dari segi pengetahuan ihwal psikologis anak.

Pusat Layanan Perempuan, Anak, Disabilitas dan Pemberdayaan (Puspadaya) menggelar sosialisasi Sekolah Ramah Anak bagi para Kepala Sekolah Dasar (SD) se-DKI Jakarta di Auditorium Rajawali MNC University, Jakarta Barat, Kamis (23/7/2026).

Direktur PMB, Branding, dan Pemasaran di MNC University Muhammad Rezki Oktavianoor mengatakan, dukungan yang diberikan oleh MNC University ini selaras dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang harus dijalankan. 

“Betul, jadi Tridharma Perguruan Tinggi itu ada pendidikan, penelitian, pengabdian. Dan ini adalah kegiatan pengabdian masyarakat,” kata Rezki saat diwawancarai di MNC University, Kamis (23/7/2026).

Ia menilai, penguatan kapasitas tenaga pendidik khususnya dalam psikologi anak dan menekan angka terjadinya kasus bullying di lingkungan sekolah merupakan satu hal yang efektif dan krusial dalam mewujudkan Sekolah Ramah Anak. 

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