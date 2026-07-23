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Bangga, Mahasiswa Sains Komunikasi MNC University Raih Runner Up 2 Putri Budaya Banten 2026

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 23 Juli 2026 |13:27 WIB
Bangga, Mahasiswa Sains Komunikasi MNC University Raih Runner Up 2 Putri Budaya Banten 2026
Asyifa Nindya Putri Pratiwi meraih gelar Runner Up 2 Putri Budaya Banten 2026. (Foto: MNC University)
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JAKARTA – Prestasi membanggakan kembali ditorehkan mahasiswa MNC University. Mahasiswa Program Studi Sains Komunikasi Fakultas Industri Kreatif, Asyifa Nindya Putri Pratiwi, berhasil meraih gelar Runner Up 2 Putri Budaya Banten 2026 kategori Dewasa pada ajang Grand Final Pemilihan Putra Putri Budaya Banten yang digelar di Tangerang City Mall, Minggu 19 Juli 2026.

Sebelum melaju ke malam puncak, para finalis mengikuti rangkaian karantina yang berlangsung pada 17–19 Juli 2026 di Aeropolis, Tangerang. Selama proses tersebut, peserta menjalani berbagai tahapan penilaian, mulai dari pembekalan, wawancara, penampilan bakat, hingga penguatan wawasan budaya dan kepemimpinan.

1. Bersyukur

Nindya mengaku bersyukur atas pencapaian yang diraihnya. Apalagi, pencapaian manis ini diraih melalui proses seleksi yang panjang dan kompetitif.

"Alhamdulillah, saya bersyukur dapat meraih Runner Up 2 Putri Budaya Banten 2026 kategori Dewasa. Pencapaian ini merupakan hasil dari seluruh proses seleksi, pembekalan, dan penilaian yang telah saya jalani sejak masa karantina hingga Grand Final. Semoga prestasi ini menjadi motivasi bagi saya untuk terus berkembang, berprestasi, serta membawa nama baik orang tua dan MNC University," ungkap Nindya.

 

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