MNC University dan Forum Pemuda Beraksi DKI Jakarta Gelar Seminar dan Talkshow Turning Young Ideas Into Real Impact

JAKARTA – MNC University bekerja sama dengan Forum Pemuda Beraksi (FORPRAS) DKI Jakarta menyelenggarakan Seminar, Talkshow, dan Forum Diskusi Pemuda bertajuk "Turning Young Ideas Into Real Impact" di Auditorium Rajawali Lantai 6, MNC University, Sabtu (25/7). Kegiatan yang diikuti oleh 320 peserta yang bertujuan meningkatkan wawasan, kapasitas, serta mendorong generasi muda untuk mengembangkan ide menjadi aksi nyata yang memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Kegiatan diawali dengan pembukaan dan sambutan, kemudian dilanjutkan dengan sesi Interactive Talk Show yang menghadirkan sejumlah narasumber inspiratif. Dalam sesi ini, peserta diajak memahami pentingnya peran pemuda sebagai agen perubahan melalui pemaparan materi dan diskusi interaktif mengenai kepemimpinan, inovasi, serta kontribusi nyata bagi lingkungan sekitar.

Salah satu narasumber, Eddy Soeparno, menekankan bahwa, "Kemajuan sebuah bangsa tidak hanya diukur dari tingginya gedung yang dibangun, tetapi dari seberapa besar kepedulian generasi bangsanya terhadap sesama," ujarnya.

Setelah sesi talkshow, peserta mengikuti Fast Track Mission dan Focus Group Discussion (FGD). Melalui kegiatan tersebut, peserta dibagi ke dalam beberapa kelompok untuk berdiskusi, berkolaborasi, serta menyusun solusi inovatif terhadap studi kasus yang diberikan. Aktivitas ini dirancang untuk mengasah kemampuan berpikir kritis, komunikasi, kerja sama tim, dan kepemimpinan para peserta.

Rangkaian kegiatan kemudian ditutup dengan pengumuman hasil seleksi Forum Pemuda Beraksi (FORPRAS), pemberian penghargaan kepada peserta, penampilan hiburan, serta penutupan resmi. Seluruh rangkaian acara berlangsung dengan lancar dan mendapat antusiasme tinggi dari para peserta yang aktif mengikuti setiap sesi.

Melalui penyelenggaraan kegiatan ini, MNC University kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung pengembangan kepemimpinan, kreativitas, serta inovasi generasi muda. Selain menjadi wadah pembelajaran dan kolaborasi, kegiatan ini juga memperkuat sinergi antara MNC University dan organisasi kepemudaan dalam menciptakan program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus memperkenalkan lingkungan akademik serta program unggulan MNC University kepada calon mahasiswa.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai program studi, kolaborasi akademik, maupun kegiatan di MNC University, silakan kunjungi: Website: https://mncu.ac.id

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

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