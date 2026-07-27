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Mahasiswa Komunikasi MNC University Raih Juara Harapan 2 Peksimida DKI Jakarta 2026

Agustina Wulandari , Jurnalis-Senin, 27 Juli 2026 |17:41 WIB
Mahasiswa Komunikasi MNC University Raih Juara Harapan 2 Peksimida DKI Jakarta 2026
Rahadi Algamar berhasil meraih Juara Harapan 2 Peksimida Provinsi DKI Jakarta 2026. (Foto: dok MNC University)
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JAKARTA – Prestasi kembali ditorehkan mahasiswa MNC University. Mahasiswa Program Studi Sains Komunikasi Fakultas Industri Kreatif MNC University, Rahadi Algamar, berhasil meraih Juara Harapan 2 Kategori Penyanyi Solo Putra pada Pekan Seni Mahasiswa Daerah (Peksimida) Provinsi DKI Jakarta 2026.

Kompetisi yang diselenggarakan pada 16–24 Juli 2026 di Kampus I Universitas Tarumanagara, Jakarta Barat, tersebut diikuti ratusan mahasiswa dari 24 perguruan tinggi di bawah koordinasi Badan Pembina Seni Mahasiswa Indonesia (BPSMI) DKI Jakarta. Ajang ini menjadi wadah bagi mahasiswa untuk menunjukkan potensi dan kreativitas di bidang seni, sekaligus menjadi tahap seleksi menuju Peksiminas.

Rahadi mengaku bersyukur atas capaian yang diraihnya meski belum berhasil melaju ke tingkat nasional. Menurutnya, pengalaman mengikuti Peksimida menjadi pembelajaran berharga untuk terus mengembangkan kemampuan di bidang seni.

"Saya sangat bersyukur atas pencapaian ini. Meski belum berhasil melaju ke tingkat nasional, pengalaman ini menjadi bekal dan motivasi bagi saya untuk terus belajar, berlatih, dan memberikan yang terbaik pada kesempatan berikutnya," ujarnya.

Rektor MNC University Dendi Pratama turut mengapresiasi prestasi yang diraih Rahadi. Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa MNC University tidak hanya unggul di bidang akademik, tetapi juga mampu berprestasi di bidang seni dan kreativitas.

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