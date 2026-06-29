Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris MNC University Jalani Asesmen Lapangan LAMDIK

Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris MNC University Jalani Asesmen Lapangan LAMDIK untuk Perkuat Mutu Pendidikan (Foto: Okezone)

JAKARTA – Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris (PBI) MNC University sukses melaksanakan Asesmen Lapangan (AL) yang diselenggarakan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (LAMDIK) sebagai bagian dari proses akreditasi program studi.

Kegiatan yang berlangsung pada Kamis–Sabtu, 25–27 Juni 2026 ini bertempat di Gedung Garuda Lantai 9 MNC University, Jakarta Barat. Asesmen lapangan menjadi tahapan penting untuk melakukan verifikasi terhadap dokumen akreditasi sekaligus memastikan implementasi standar mutu pendidikan berjalan secara optimal.

Dalam proses asesmen, tim asesor melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai aspek penyelenggaraan pendidikan, meliputi tata kelola program studi, proses pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kerja sama, sarana prasarana, hingga capaian lulusan.

Dekan Fakultas Industri Kreatif MNC University, Iwan Gunawan, menyampaikan bahwa asesmen lapangan menjadi momentum penting bagi universitas untuk terus melakukan evaluasi dan peningkatan kualitas layanan pendidikan.

“Asesmen lapangan bukan hanya proses evaluasi akreditasi, tetapi juga menjadi refleksi bagi kami untuk memperkuat budaya mutu dan memastikan pendidikan yang diberikan tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat serta perkembangan industri,” ujar Iwan.

Sementara itu, Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris MNC University, Fenny Yutika Selli, mengungkapkan bahwa seluruh sivitas akademika telah berkolaborasi dalam mempersiapkan rangkaian asesmen.

“Kami berupaya menunjukkan berbagai capaian program studi, mulai dari inovasi pembelajaran, produktivitas dosen, prestasi mahasiswa, hingga kerja sama yang telah dibangun. Masukan dari asesor tentunya menjadi bagian penting dalam pengembangan PBI MNC University ke depan,” jelas Fenny.