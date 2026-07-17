MNC University Gelar Seleksi Beasiswa Jalur Prestasi Basket

JAKARTA – MNC University melalui Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Basket secara resmi menggelar agenda seleksi jalur prestasi untuk pemain basket pada hari ini, Rabu, 15 Juli 2026, di GOR Kebun Jeruk Jakarta Barat.

Seleksi ini bertujuan untuk menjaring talenta-talenta muda yang memiliki kemampuan baik guna memperkuat komposisi tim basket universitas dalam menghadapi berbagai kompetisi mendatang.

Menurut Pembina UKM Basket MNC University, Wawan Kurniawan proses seleksi ini merupakan wujud nyata komitmen universitas dalam membuka akses pendidikan bagi para talenta terbaik di cabang olahraga basket.

Wawan menekankan bahwa program beasiswa kuliah melalui jalur prestasi basket ini bukan sekadar tentang mencari pemain dengan kemampuan teknik yang hebat, melainkan juga mencari figur mahasiswa yang memiliki karakter kuat, disiplin tinggi, dan komitmen akademik yang baik.

"MNC University berkomitmen penuh untuk mendukung sinergi antara pencapaian di bidang olahraga dan akademik. Melalui seleksi ini, kami membuka pintu lebar bagi adik-adik pemain basket berbakat untuk mendapatkan pendidikan tinggi berkualitas sambil terus mengembangkan potensinya di bawah asuhan pelatih profesional. Kami mencari mahasiswa yang unggul di lapangan namun tetap bertanggung jawab terhadap studinya," ujar Wawan.

Ia menambahkan bahwa bergabung dengan tim basket MNC University berarti menjadi bagian dari keluarga besar yang memiliki visi besar.

"Kami ingin membangun tim yang solid dengan mentalitas juara. Proses seleksi hari ini adalah langkah awal. Siapa pun yang terpilih nanti, diharapkan dapat membawa nama baik MNC University dan menjadi inspirasi bagi mahasiswa lainnya," lanjutnya.