MNC University Edukasi Siswa Baru SMPN 72 Jakarta tentang Bijak Bermedia Sosial

JAKARTA - MNC University berpartisipasi sebagai narasumber dalam kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) SMP Negeri 72 Jakarta pada Rabu (15/7) dengan membawakan materi yang bertajuk "Bijak Bersosial Media". Seminar edukasi literasi digital ini diikuti sekitar 200 siswa baru sebagai upaya meningkatkan pemahaman mengenai penggunaan media sosial yang aman, bijak, dan bertanggung jawab.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang pengabdian kepada masyarakat. Peserta dibekali pemahaman mengenai etika bermedia sosial, pentingnya menjaga jejak digital, serta berbagai risiko di dunia digital seperti hoaks, cyberbullying, dan penipuan digital. Para siswa/i juga diajak memanfaatkan media sosial sebagai sarana belajar, mengembangkan kreativitas, dan membangun potensi diri secara positif.

Dalam sesi penyampaian materi, Noval Adi Priyatno, Head of Marketing Department MNC University, sekaligus narasumber dalam kegiatan ini mengajak para peserta untuk lebih bijak dalam memanfaatkan media sosial sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari.

"Media sosial dapat menjadi alat yang sangat bermanfaat apabila digunakan secara bijak. Karena itu, penting bagi generasi muda untuk memahami bahwa setiap aktivitas digital akan meninggalkan jejak yang dapat berdampak pada masa depan mereka," ujar Noval.

Setelah sesi seminar, kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan _Memorandum of Understanding (MoU)_ dan _Memorandum of Agreement (MoA)_ secara _desk to desk_ sebagai bentuk penguatan kerja sama antara MNC University dan SMP Negeri 72 Jakarta.

Melalui partisipasi dalam kegiatan MPLS di SMP Negeri 72 Jakarta, MNC University terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung peningkatan literasi digital serta memperkuat kolaborasi dengan institusi pendidikan guna mencetak generasi muda yang cakap memanfaatkan teknologi secara bertanggung jawab dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

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(Kurniasih Miftakhul Jannah)

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