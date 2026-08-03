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Viral Mahasiswi FKM Undana Diduga Depresi setelah Sidang Skripsi Berulang Kali Tertunda

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Senin, 03 Agustus 2026 |19:48 WIB
Viral Mahasiswi FKM Undana Diduga Depresi setelah Sidang Skripsi Berulang Kali Tertunda
Viral Mahasiswi FKM Undana Diduga Depresi setelah Sidang Skripsi Berulang Kali Tertunda (Foto: Instagram)
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JAKARTA – Sebuah video yang memperlihatkan seorang mahasiswi menangis histeris di lingkungan kampus menjadi perbincangan di media sosial. Perempuan berinisial JST, mahasiswi Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Nusa Cendana (Undana), Kupang, Nusa Tenggara Timur, disebut mengalami tekanan psikologis setelah proses sidang skripsinya kembali tertunda.

Dalam video yang beredar, JST tampak terbaring di lantai sambil menangis histeris. Beberapa orang berusaha menenangkan dirinya, namun ia terus meronta. Narasi yang beredar menyebutkan kondisi tersebut dipicu oleh batalnya sidang skripsi yang telah dijadwalkan.

Informasi yang beredar menyebutkan salah seorang dosen penguji meminta agar dirinya mengganti penguji menjelang pelaksanaan sidang. Padahal, persiapan ujian telah dilakukan dan jadwal sidang sudah ditetapkan.

Narasi lain yang ikut viral juga menyebutkan bahwa JST telah mengalami pembatalan sidang hingga 12 kali oleh dosen yang sama. Namun, klaim tersebut masih menunggu hasil penelusuran resmi dari pihak kampus.

Reaksi Netizen

Video ini pun ramai menuai komentar netizen. Banyak netizen yang mempertanyakan alasan dosen tersebut membatalkan sidang skripsi mahasiswa hingga 12 kali.

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