Viral Twibbon MPLS SMK di Bali, Foto Siswa Terlalu Seksi

JAKARTA – Unggahan twibbon Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) dari salah satu SMK di Denpasar, Bali, menjadi perbincangan di media sosial. Sorotan publik bukan tertuju pada desain twibbon, melainkan foto sejumlah peserta yang dinilai warganet menampilkan kesan lebih dewasa dari usia pelajar.

Perbincangan bermula dari tangkapan layar kumpulan twibbon yang diunggah akun Threads @ariand0xw. Dalam unggahan tersebut, terlihat deretan foto peserta MPLS yang kemudian menuai beragam komentar dari pengguna media sosial.

Pemilik akun mempertanyakan apakah gaya foto para peserta memang menjadi tren di kalangan pelajar atau merupakan arahan dari pihak sekolah.

"Ini fenomena baru ya? Atau sudah wajar di Bali? Baru lihat salah satu postingan MPLS yang dihujat netizen gara-gara fotonya dianggap vulgar. Ternyata semuanya begini. Ini memang disuruh tampil seperti ini sama sekolahnya atau bagaimana sih?" tulis akun tersebut.

Komentar Netizen

Unggahan tersebut kemudian memicu berbagai tanggapan dari warganet. Sebagian mempertanyakan apakah foto-foto yang beredar benar-benar berasal dari siswa sekolah tersebut.