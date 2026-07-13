Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Viral Twibbon MPLS SMK di Bali, Foto Siswa Terlalu Seksi

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Senin, 13 Juli 2026 |11:40 WIB
Viral Twibbon MPLS SMK di Bali, Foto Siswa Terlalu Seksi
Viral Twibbon MPLS SMK di Bali, Foto Siswa Terlalu Seksi (Foto: threads)
A
A
A

JAKARTA – Unggahan twibbon Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) dari salah satu SMK di Denpasar, Bali, menjadi perbincangan di media sosial. Sorotan publik bukan tertuju pada desain twibbon, melainkan foto sejumlah peserta yang dinilai warganet menampilkan kesan lebih dewasa dari usia pelajar.

Perbincangan bermula dari tangkapan layar kumpulan twibbon yang diunggah akun Threads @ariand0xw. Dalam unggahan tersebut, terlihat deretan foto peserta MPLS yang kemudian menuai beragam komentar dari pengguna media sosial.

Pemilik akun mempertanyakan apakah gaya foto para peserta memang menjadi tren di kalangan pelajar atau merupakan arahan dari pihak sekolah.

"Ini fenomena baru ya? Atau sudah wajar di Bali? Baru lihat salah satu postingan MPLS yang dihujat netizen gara-gara fotonya dianggap vulgar. Ternyata semuanya begini. Ini memang disuruh tampil seperti ini sama sekolahnya atau bagaimana sih?" tulis akun tersebut.

Komentar Netizen

Unggahan tersebut kemudian memicu berbagai tanggapan dari warganet. Sebagian mempertanyakan apakah foto-foto yang beredar benar-benar berasal dari siswa sekolah tersebut.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/25/65/3226571/viral-tGEM_large.jpg
Viral! Anak Tukang Sayur Diterima di Kampus ITB, Netizen: Keren Banget!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/20/624/3225609/viral-UlfF_large.jpg
Viral Guru SD di Bali Koreksi Lembar Jawaban Ujian Siswa dengan Doodle Lucu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/04/624/3222636/viral-Zj4Y_large.jpg
Kisah Pilu Marciano, Bocah NTT yang Digambari Pakai Arang sebagai Ganti Kaus Kaki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/03/65/3222392/pnj-8ymM_large.jpg
BEM PNJ Minta Kampus Transparan soal Kasus Mahasiswa Ciuman dengan Sesama Jenis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/03/65/3222383/mahasiswa_pnj-Fb5i_large.jpg
Orangtua Mahasiswa yang Ciuman di PNJ Minta Maaf Sambil Sujud, Netizen: Kasihan Banget Ayahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/03/65/3222317/viral-8FAz_large.jpg
Viral Video Mahasiswa Sesama Jenis Kepergok Ciuman di Lingkungan Kampus, Langsung Disidang!
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement