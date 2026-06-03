Orangtua Mahasiswa yang Ciuman di PNJ Minta Maaf Sambil Sujud, Netizen: Kasihan Banget Ayahnya

JAKARTA - Orangtua mahasiswa yang diduga kepergok berciuman dengan sesama jenis di lingkungan kampus menjadi sorotan publik. Sebuah video yang memperlihatkan dua mahasiswa laki-laki diduga berciuman di area kampus viral di media sosial dan memicu beragam respons dari warganet.

"Saya mohon maaf sama institusi, saya mohon maaf sama teman-teman semua, malu saya," kata ayah mahasiswa yang diduga terlibat dalam insiden tersebut.

Dalam video yang beredar, sang ayah kemudian terlihat bersujud dan meminta maaf di hadapan sejumlah mahasiswa yang tengah meminta klarifikasi terkait peristiwa tersebut.

Berdasarkan video yang diunggah akun Instagram @depokuntuksemua, kejadian tersebut disebut terjadi di area perpustakaan Politeknik Negeri Jakarta (PNJ). Dalam video itu, tampak sejumlah mahasiswa dan dosen berkumpul untuk meminta klarifikasi terkait dugaan tindakan yang dilakukan kedua mahasiswa tersebut.

Video yang beredar memperlihatkan suasana pertemuan yang berlangsung di salah satu ruangan kampus. Kedua mahasiswa yang diduga terlibat terlihat dimintai keterangan di hadapan sejumlah pihak kampus dan mahasiswa lainnya.

Reaksi Netizen