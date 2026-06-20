Viral Guru SD di Bali Koreksi Lembar Jawaban Ujian Siswa dengan Doodle Lucu

JAKARTA - Cara unik seorang guru sekolah dasar di Bali dalam mengoreksi hasil ujian siswanya tengah menjadi perbincangan di media sosial. Alih-alih hanya memberi nilai atau tanda koreksi biasa, guru tersebut menambahkan doodle lucu lengkap dengan pesan jenaka yang berhasil mencuri perhatian warganet.

Guru bernama Putu Putri Adelia Savitri itu membagikan sejumlah lembar jawaban siswa yang telah ia koreksi melalui media sosial. Dalam unggahannya, terlihat berbagai ilustrasi sederhana dengan ekspresi lucu yang disesuaikan dengan hasil pekerjaan para murid.

Guru yang mengajar Bahasa Bali tersebut memperlihatkan hasil koreksi siswa dari berbagai tingkat kelas, mulai kelas 3 hingga kelas 6 SD.

Salah satu lembar jawaban yang menarik perhatian adalah milik siswa yang memperoleh nilai 18. Pada lembar tersebut, sang guru menggambar karakter dengan ekspresi kebingungan dan menuliskan kalimat bernada humor yang membuat banyak orang tersenyum.

Tidak hanya itu, siswa lain yang mendapatkan nilai 15 juga menerima doodle serupa dengan karakter yang tampak heran dan dipenuhi tanda tanya. Cara ini dinilai membuat siswa lebih mudah menerima evaluasi tanpa merasa dipermalukan.

Pendekatan yang Kreatif

Metode yang digunakan Putri dianggap sebagai pendekatan kreatif dalam memberikan umpan balik kepada anak-anak. Alih-alih memarahi siswa karena nilai rendah, ia memilih menyampaikan pesan dengan cara yang lebih ringan dan menyenangkan.