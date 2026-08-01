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Profil dan Pendidikan Deddy Sitorus, Anggota DPR yang Diduga Sebut Wartawan sebagai Rombongan Sirkus

Tim Okezone , Jurnalis-Sabtu, 01 Agustus 2026 |14:04 WIB
Profil dan Pendidikan Deddy Sitorus, Anggota DPR yang Diduga Sebut Wartawan sebagai Rombongan Sirkus
Profil dan Pendidikan Deddy Sitorus, Anggota DPR yang Diduga Sebut Wartawan sebagai Rombongan Sirkus (Foto: Okezone)
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JAKARTA – Nama Deddy Sitorus menjadi sorotan setelah Koordinator Wartawan Parlemen (KWP) mengecam pernyataannya yang diduga menyebut wartawan sebagai "rombongan sirkus" saat peliputan rapat kerja Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri pada Kamis (30/7/2026). Di tengah polemik tersebut, rekam jejak pendidikan dan karier politik Deddy kembali menjadi perhatian publik.

Insiden itu terjadi ketika Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memasuki ruang rapat. Sejumlah wartawan yang bertugas meliput aktivitas parlemen ikut masuk ke ruang sidang untuk mengabadikan momen tersebut.

Dalam situasi yang berlangsung cukup ramai, Deddy Sitorus diduga melontarkan ucapan yang memuat frasa "kayak sirkus". Pernyataan tersebut kemudian memicu reaksi dari Koordinator Wartawan Parlemen karena dianggap ditujukan kepada para jurnalis yang sedang menjalankan tugas peliputan.

Profil dan Pendidikan Deddy Sitorus

Deddy Yevri Hanteru Sitorus merupakan politikus PDI Perjuangan yang saat ini menjabat sebagai Anggota DPR RI periode 2024–2029 dari Daerah Pemilihan Kalimantan Utara.

Lahir pada 17 November 1970, Deddy pertama kali terpilih menjadi anggota DPR RI pada Pemilu 2019 setelah meraih 34.709 suara, sekaligus menjadi peraih suara terbanyak di Kalimantan Utara. Pada Pemilu 2024, ia kembali memperoleh mandat untuk melanjutkan tugasnya sebagai legislator hingga 2029.

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