Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Indonesia Percepat Pengembangan Chip Merah Putih Lewat Sandbox Desain Semikonduktor4

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Sabtu, 01 Agustus 2026 |12:24 WIB
Indonesia Percepat Pengembangan Chip Merah Putih Lewat Sandbox Desain Semikonduktor4
Indonesia Percepat Pengembangan Chip Merah Putih Lewat Sandbox Desain Semikonduktor (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Upaya membangun kemandirian industri semikonduktor nasional memasuki babak baru. Sandbox Desain Chip Merah Putih menjadi platform digital yang dirancang untuk memperluas akses belajar dan praktik desain chip bagi mahasiswa, peneliti, hingga pelaku industri sebagai bagian dari pengembangan ekosistem chip nasional.

Keberadaan chip kini menjadi komponen penting dalam berbagai layanan digital, mulai dari paspor elektronik, kartu identitas, hingga sistem pembayaran digital. Namun, kemampuan merancang chip di Indonesia masih terbatas karena minimnya akses terhadap perangkat desain dan fasilitas pembelajaran yang umumnya membutuhkan biaya tinggi.

Melalui Sandbox Desain Chip Merah Putih, PERURI menyediakan lingkungan digital berbasis web yang memungkinkan pengguna mempelajari, menguji, dan merancang desain chip tanpa harus memiliki perangkat lunak khusus maupun investasi awal yang besar.

Direktur Utama PERURI, Teguh Arief Indratmoko, mengatakan inisiatif tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kemandirian teknologi sekaligus meningkatkan keamanan sistem digital nasional.

"Peluncuran Sandbox Desain Chip Merah Putih merupakan langkah strategis untuk memperkuat kedaulatan digital dan keamanan nasional. Melalui perancangan chip secara mandiri, PERURI berkomitmen menghadirkan standar keamanan yang lebih baik untuk melindungi dokumen dan data strategis bangsa," ujar Teguh.

Teknologi Semikonduktor

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/05/65/3222810/prabowo_subianto-D64R_large.jpg
Presiden Prabowo Resmi Terbitkan Aturan Baru untuk Perkuat Peran Indonesia di UNESCO
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/06/624/3216818/pendidikan-P5ye_large.jpg
Ekosistem Pendidikan Nasional Perlu Kolaborasi Lintas Sektor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/624/3187748/wamen_fajar-jOYx_large.jpg
Wamen Fajar: Pendidikan Bermutu Harus Bisa Diakses Semua Anak Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/624/3166135/literasi-sVhF_large.jpg
7 Negara dengan Tingkat Literasi Tertinggi di Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/624/3161921/google-lkeH_large.jpg
Google Pastikan AI Aman untuk Pendidikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/624/3161910/pendidikan-HDZA_large.jpg
Cara Google Atasi Kesenjangan Digital di Dunia Pendidikan
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement