Indonesia Percepat Pengembangan Chip Merah Putih Lewat Sandbox Desain Semikonduktor4

JAKARTA – Upaya membangun kemandirian industri semikonduktor nasional memasuki babak baru. Sandbox Desain Chip Merah Putih menjadi platform digital yang dirancang untuk memperluas akses belajar dan praktik desain chip bagi mahasiswa, peneliti, hingga pelaku industri sebagai bagian dari pengembangan ekosistem chip nasional.

Keberadaan chip kini menjadi komponen penting dalam berbagai layanan digital, mulai dari paspor elektronik, kartu identitas, hingga sistem pembayaran digital. Namun, kemampuan merancang chip di Indonesia masih terbatas karena minimnya akses terhadap perangkat desain dan fasilitas pembelajaran yang umumnya membutuhkan biaya tinggi.

Melalui Sandbox Desain Chip Merah Putih, PERURI menyediakan lingkungan digital berbasis web yang memungkinkan pengguna mempelajari, menguji, dan merancang desain chip tanpa harus memiliki perangkat lunak khusus maupun investasi awal yang besar.

Direktur Utama PERURI, Teguh Arief Indratmoko, mengatakan inisiatif tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kemandirian teknologi sekaligus meningkatkan keamanan sistem digital nasional.

"Peluncuran Sandbox Desain Chip Merah Putih merupakan langkah strategis untuk memperkuat kedaulatan digital dan keamanan nasional. Melalui perancangan chip secara mandiri, PERURI berkomitmen menghadirkan standar keamanan yang lebih baik untuk melindungi dokumen dan data strategis bangsa," ujar Teguh.

Teknologi Semikonduktor