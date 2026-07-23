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Profil dan Pendidikan Tribrata Putra Sambo, Anak Ferdy Sambo yang Resmi Dilantik Jadi Perwira Polri

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 23 Juli 2026 |16:37 WIB
Profil dan Pendidikan Tribrata Putra Sambo, Anak Ferdy Sambo yang Resmi Dilantik Jadi Perwira Polri
Ferdy Sambo dan Tribrata Putra Sambo. (Foto: Instagram)
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PROFIL dan pendidikan Tribrata Putra Sambo menarik diulas. Sebab, anak Ferdy Sambo ini resmi dilantik jadi Perwira Polri.

Ya, nama Tribrata Putra Sambo menjadi sorotan setelah resmi dilantik sebagai perwira pertama Polri dalam Upacara Prasetya Perwira (Praspa) Tahun 2026 di Halaman Istana Merdeka, Jakarta. Tribrata merupakan putra ketiga dari mantan Kepala Divisi Propam Polri, Ferdy Sambo.

Tribrata Putra, Anak Ferdy Sambo Resmi Dilantik Jadi Perwira Polri di Istana Merdeka

Dalam prosesi tersebut, Tribrata Putra atau yang akrab disapa Brata dilantik bersama ratusan Calon Perwira Remaja (Capaja) Akademi Kepolisian (Akpol) lainnya. Setelah menjalani pendidikan di Akpol, ia resmi menyandang pangkat Inspektur Polisi Dua (Ipda) dan memulai perjalanan kariernya sebagai anggota Polri.

1. Profil Tribrata Putra Sambo

Tribrata Putra Sambo adalah anak dari pasangan Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi. Ia dikenal sebagai sosok yang cukup tertutup dan tidak banyak tampil di ruang publik dibandingkan anggota keluarganya yang lain. Sejak muda, Tribrata memilih fokus pada pendidikan dan mengikuti jalur akademik yang mengarah pada karier kepolisian.

Keputusan Tribrata mengikuti pendidikan kepolisian juga membuatnya meneruskan jejak sang ayah yang sebelumnya berkarier panjang di institusi Polri. Namun, perjalanan kariernya dimulai melalui jalur pendidikan formal sebagai taruna Akpol.

 

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