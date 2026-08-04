Profil dan Pendidikan Bigmo, Kreator Konten yang Dilaporkan ke Polisi usai Kontroversi Promosi Vape

Profil dan Pendidikan Bigmo, Kreator Konten yang Dilaporkan ke Polisi usai Kontroversi Promosi Vape (Foto: Instagram)

JAKARTA – Nama kreator konten Bigmo tengah menjadi perhatian publik setelah dilaporkan ke pihak kepolisian dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Laporan tersebut muncul setelah ia mengajak sejumlah anak mempromosikan produk vape saat melakukan siaran langsung di media sosial.

Kontroversi itu juga berdampak pada kerja sama komersial yang dijalani Bigmo. Ia dikabarkan kehilangan kontrak kerja sama dengan salah satu pihak menyusul ramainya kritik dari masyarakat.

Menanggapi polemik tersebut, Bigmo menyampaikan permintaan maaf secara terbuka melalui kanal YouTube Niceguymo pada Sabtu (1/8/2026). Ia mengakui tindakannya keliru dan menyesali kegaduhan yang ditimbulkan.

"Saya meminta maaf sebesar-besarnya atas tindakan dan perkataan yang telah menyebabkan kegaduhan beberapa hari terakhir. Saya mengakui apa yang saya lakukan adalah sebuah kesalahan dan tidak bisa dibenarkan," ujar Bigmo.

Ia mengaku seharusnya lebih memahami tanggung jawab sebagai figur publik di media sosial. Menurutnya, konten yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan aturan yang berlaku, terlebih menyangkut produk yang hanya ditujukan bagi orang dewasa.

Bigmo juga menegaskan bahwa produk yang mengandung nikotin tidak diperuntukkan bagi anak di bawah umur. Ke depan, ia berjanji akan lebih berhati-hati dalam membuat konten maupun menyampaikan pernyataan di ruang publik.