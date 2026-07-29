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Profil dan Pendidikan Muhammad Rizky Lahadalia, Anak Menteri ESDM Bahlil Lahadalia

Tim Okezone , Jurnalis-Rabu, 29 Juli 2026 |12:42 WIB
Profil dan Pendidikan Muhammad Rizky Lahadalia, Anak Menteri ESDM Bahlil Lahadalia
Profil dan Pendidikan Muhammad Rizky Lahadalia, Anak Menteri ESDM Bahlil Lahadalia (Foto: Linkedin)
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JAKARTA - Profil dan pendidikan Muhammad Rizky Lahadalia menjadi perhatian publik seiring sosoknya yang dikenal sebagai putra Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia. Selain menempuh pendidikan di sejumlah perguruan tinggi ternama, Rizky juga aktif dalam organisasi kewirausahaan mahasiswa melalui Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI).

Latar Belakang Pendidikan

Muhammad Rizky Lahadalia diketahui pernah menjalani pendidikan tinggi di Universitas Indonesia (UI). Selama berkuliah, ia aktif dalam berbagai kegiatan organisasi yang berkaitan dengan pengembangan jiwa kewirausahaan mahasiswa.

Setelah itu, Rizky melanjutkan pendidikan di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta. Di kampus tersebut, ia juga melanjutkan kiprahnya dalam organisasi kemahasiswaan, khususnya di bidang kewirausahaan.

Rekam Jejak Organisasi

Aktivitas organisasi menjadi salah satu bagian penting dalam perjalanan Rizky selama menempuh pendidikan. Saat berada di Universitas Indonesia, ia dipercaya menjabat sebagai Ketua Umum HIPMI Perguruan Tinggi (PT) UI periode 2022/2023.

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