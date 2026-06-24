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Riwayat Pendidikan Kevin Gusnadi, Pacar Baru Ayu Ting Ting yang Resmi Go Public

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Rabu, 24 Juni 2026 |12:36 WIB
Riwayat Pendidikan Kevin Gusnadi, Pacar Baru Ayu Ting Ting yang Resmi Go Public
Riwayat Pendidikan Kevin Gusnadi, Pacar Baru Ayu Ting Ting yang Resmi Go Public (Foto: Instagram)
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JAKARTA - Riwayat pendidikan Kevin Gusnadi, pacar baru Ayu Ting Ting yang resmi go public. Hubungan Ayu Ting Ting dengan Muhammad Kevin Gusnadi belakangan semakin menjadi sorotan publik setelah keduanya mulai tampil bersama dalam berbagai kesempatan.

Kedekatan pasangan ini terlihat saat perayaan ulang tahun Ayu Ting Ting. Dalam sejumlah foto yang beredar di media sosial, Ayu dan Kevin tampil serasi mengenakan busana bernuansa hitam.

Penampilan kompak mereka pun memicu beragam komentar warganet. Pasalnya, setelah sebelumnya cukup tertutup mengenai kehidupan asmaranya, Ayu kini terlihat lebih santai membagikan momen kebersamaannya dengan Kevin, meski masih menyebutnya sebagai teman dekat.

Tak sedikit warganet yang penasaran dengan sosok Muhammad Kevin Gusnadi, termasuk latar belakang pendidikan yang dimilikinya.

Riwayat Pendidikan

Muhammad Kevin Gusnadi merupakan seorang profesional yang memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman di bidang pemerintahan serta kebijakan publik. Ia berdomisili di Kota Tangerang Selatan dan menyandang gelar Sarjana Ilmu Politik (S.I.P.) serta Magister Sains (M.Si.).

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