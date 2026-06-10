Riwayat Pendidikan Joachim Klement, Ekonom Jerman yang Berhasil Prediksi 3 Juara Piala Dunia Berturut-turut

RIWAYAT pendidikan Joachim Klement menarik diulas. Ekonom Jerman ini berhasil prediksi juara Piala Dunia berturut-turut.

Kini, sosoknya kembali disorot. Sebab, Piala Dunia 2026 akan segera bergulir dalam waktu dekat, tepatnya di Meksiko, Amerika Serikat, dan Kanada, mulai 11 Juni 2026.

1. Riwayat Pendidikan Joachim Klement

Joachim Klement menjadi sorotan setelah model statistik yang dikembangkannya berhasil memprediksi tiga juara Piala Dunia secara beruntun. Ekonom dan analis investasi asal Jerman tersebut sebelumnya berhasil menebak kemenangan Jerman pada Piala Dunia 2014, Prancis pada 2018, serta Argentina pada 2022.

Keberhasilannya dalam menggabungkan pendekatan matematika, statistik, dan analisis data membuat publik penasaran dengan latar belakang pendidikan pria yang dikenal sebagai pakar investasi dan geopolitik tersebut. Joachim Klement sendiri menempuh pendidikan tinggi di Swiss Federal Institute of Technology (ETH Zurich), salah satu universitas sains dan teknologi paling prestisius di dunia.

Di kampus tersebut, Joachim mempelajari matematika dan fisika. Kemudian, dia akhirnya meraih gelar Master di bidang Matematika.

Latar belakang matematika yang kuat menjadi fondasi penting dalam kariernya. Kemampuan analisis kuantitatif yang diperoleh selama masa studi kemudian banyak diterapkan dalam dunia investasi, ekonomi, hingga pengembangan model prediksi berbasis data.

2. Melanjutkan Studi Ekonomi dan Keuangan

Setelah menyelesaikan pendidikan matematika, Klement memperluas keahliannya dengan mempelajari administrasi bisnis di University of Zurich, Swiss, serta University of Hagen, Jerman. Dari kedua institusi tersebut, ia memperoleh gelar Master di bidang Ekonomi dan Keuangan.

Perpaduan antara ilmu matematika, ekonomi, dan keuangan membuat Klement memiliki pendekatan yang unik dalam menganalisis berbagai fenomena. Dia menganalisis pasar keuangan hingga kompetisi olahraga internasional.

Joachim Klement telah berkecimpung di industri investasi selama lebih dari dua dekade. Ia pernah menduduki berbagai posisi strategis di sejumlah institusi keuangan internasional, termasuk sebagai Chief Investment Officer, Head of Equity Strategy, dan Head of Research.