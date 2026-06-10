Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Riwayat Pendidikan Joachim Klement, Ekonom Jerman yang Berhasil Prediksi 3 Juara Piala Dunia Berturut-turut

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 10 Juni 2026 |16:36 WIB
Riwayat Pendidikan Joachim Klement, Ekonom Jerman yang Berhasil Prediksi 3 Juara Piala Dunia Berturut-turut
Berikut riwayat pendidikan Joachim Klement. (Foto: LinkedIn)
A
A
A

RIWAYAT pendidikan Joachim Klement menarik diulas. Ekonom Jerman ini berhasil prediksi juara Piala Dunia berturut-turut.

Kini, sosoknya kembali disorot. Sebab, Piala Dunia 2026 akan segera bergulir dalam waktu dekat, tepatnya di Meksiko, Amerika Serikat, dan Kanada, mulai 11 Juni 2026.

Joachim Klement

1. Riwayat Pendidikan Joachim Klement

Joachim Klement menjadi sorotan setelah model statistik yang dikembangkannya berhasil memprediksi tiga juara Piala Dunia secara beruntun. Ekonom dan analis investasi asal Jerman tersebut sebelumnya berhasil menebak kemenangan Jerman pada Piala Dunia 2014, Prancis pada 2018, serta Argentina pada 2022.

Keberhasilannya dalam menggabungkan pendekatan matematika, statistik, dan analisis data membuat publik penasaran dengan latar belakang pendidikan pria yang dikenal sebagai pakar investasi dan geopolitik tersebut. Joachim Klement sendiri menempuh pendidikan tinggi di Swiss Federal Institute of Technology (ETH Zurich), salah satu universitas sains dan teknologi paling prestisius di dunia.

Di kampus tersebut, Joachim mempelajari matematika dan fisika. Kemudian, dia akhirnya meraih gelar Master di bidang Matematika.

Latar belakang matematika yang kuat menjadi fondasi penting dalam kariernya. Kemampuan analisis kuantitatif yang diperoleh selama masa studi kemudian banyak diterapkan dalam dunia investasi, ekonomi, hingga pengembangan model prediksi berbasis data.

2. Melanjutkan Studi Ekonomi dan Keuangan

Setelah menyelesaikan pendidikan matematika, Klement memperluas keahliannya dengan mempelajari administrasi bisnis di University of Zurich, Swiss, serta University of Hagen, Jerman. Dari kedua institusi tersebut, ia memperoleh gelar Master di bidang Ekonomi dan Keuangan.

Perpaduan antara ilmu matematika, ekonomi, dan keuangan membuat Klement memiliki pendekatan yang unik dalam menganalisis berbagai fenomena. Dia menganalisis pasar keuangan hingga kompetisi olahraga internasional.

Joachim Klement telah berkecimpung di industri investasi selama lebih dari dua dekade. Ia pernah menduduki berbagai posisi strategis di sejumlah institusi keuangan internasional, termasuk sebagai Chief Investment Officer, Head of Equity Strategy, dan Head of Research.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/10/65/3223744/chatib_basri-pPj4_large.jpg
Profil dan Pendidikan Mentereng Chatib Basri, Ekonom dan Menteri Keuangan Era SBY
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/09/65/3223581/giorgio_antonio_dan_sarwendah-PBZJ_large.jpg
Profil dan Pendidikan Giorgio Antonio, Pacar Sarwendah yang Lagi Viral Usai Dipijit Anak Ruben Onsu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/09/624/3223534/mathew_baker-Wrhk_large.jpg
Profil dan Pendidikan Mathew Baker, Pemain Berdarah Batak yang Jadi Debutan Termuda di Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/09/65/3223517/said_iqbal-TtoE_large.jpg
Profil dan Pendidikan Said Iqbal, Jadi Penasihat Prabowo Bidang Ketenagakerjaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/08/624/3223301/jennifer_coppen-ealA_large.jpg
Profil dan Riwayat Pendidikan Jennifer Coppen, yang Segera Dipinang Bek Timnas Indonesia Justin Hubner
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/06/65/3222954/silmy_karim-RBVS_large.jpg
Profil dan Pendidikan Silmy Karim yang Dicopot Prabowo dari Jabatan Wamen Imipas
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement