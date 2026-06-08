Profil dan Riwayat Pendidikan Jennifer Coppen, yang Segera Dipinang Bek Timnas Indonesia Justin Hubner

PROFIL dan riwayat pendidikan Jennifer Coppen menarik diulas. Sebab, namanya tengah ramai diperbincangkan lantaran akan segera menikah dengan bintang Timnas Indonesia, Justin Hubner.

Pernikahan kabarnya akan digelar pekan ini. Langkah tersebut akan membawa Jennifer Coppen menikah untuk kedua kalinya.

1. Profil Jennifer Coppen

Nama Jennifer Coppen kembali menjadi sorotan publik seiring kabar bahagianya dengan pemain Timnas Indonesia, Justin Hubner. Aktris sekaligus content creator tersebut dikabarkan akan segera melangsungkan pernikahan dengan Hubner setelah menjalin hubungan asmara selama hampir satu tahun.

Jennifer Coppen merupakan aktris muda kelahiran Denpasar, Bali, pada 20 Juli 2001. Pemilik nama lengkap Jennifer Rochelle Coppen ini memiliki darah campuran Indonesia dan Belanda dari sang ayah, Richardo Benito Eduwardo Coppen.

Jennifer sudah aktif berkarier di dunia hiburan Tanah Air sejak remaja. Dia dikenal lewat sejumlah sinetron, film, serta serial web.

Karier aktingnya sudah dimulai pada 2016 melalui sinetron Romeo dan Juminten. Sejak saat itu, Jennifer terus mengembangkan kariernya dan menjadi salah satu aktris muda yang memiliki banyak penggemar.

Dalam kehidupan pribadinya, Jennifer dikenal sebagai sosok yang tangguh. Ia pernah mengalami berbagai ujian hidup, termasuk kehilangan sang ibu pada 2017. Namun, pengalaman tersebut tidak menghentikannya untuk terus berkarya dan membangun karier di industri hiburan.

Sebelum dipinang Justin Hubner, Jennifer diketahui sudah pernah menikah sebelumnya. Dia menikah dengan Dali Wassink pada 10 Oktober 2023 dan dikaruniai satu orang putri cantik bernama Kamari Sky Wassink.

Namun, biduk rumah tangganya dengan Dali harus berakhir pada Juli 2024. Dali meninggal dunia akibat kecelakaan sepeda motor di Jalan Sunset Road, Seminyak, Bali.