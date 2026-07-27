Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Profil dan Pendidikan Destry Damayanti, Penjabat Sementara Gubernur BI Pengganti Perry Warjiyo

Djanti Virantika , Jurnalis-Senin, 27 Juli 2026 |13:29 WIB
Profil dan Pendidikan Destry Damayanti, Penjabat Sementara Gubernur BI Pengganti Perry Warjiyo
Destry Damayanti. (Foto: Bank Indonesia)
A
A
A

PROFIL dan pendidikan Destry Damayanti menarik diulas. Sebab, dia sedang menjadi sorotan setelah ditunjuk sebagai Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur Bank Indonesia (BI).

Pasalnya, Perry Warjiyo mengundurkan diri dari jabatan sebagai Gubernur BI pada Senin (27/7/2026). Penunjukan tersebut dilakukan sesuai mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Bank Indonesia, yakni Deputi Gubernur Senior menjalankan tugas gubernur hingga pemerintah dan DPR menetapkan gubernur definitif.

Destry Damayanti

Destry menegaskan bahwa Bank Indonesia akan tetap menjalankan seluruh tugas. Kewenangan untuk menjaga stabilitas nilai rupiah, sistem keuangan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi sesuai mandat bank sentral pun siap dilakukan.

1. Profil Destry Damayanti

Destry Damayanti merupakan ekonom senior yang lahir di Jakarta pada 1963. Ia telah berkecimpung di sektor ekonomi, perbankan, dan kebijakan publik selama hampir tiga dekade.

Sebelum bergabung sebagai pimpinan Bank Indonesia, Destry dikenal memiliki pengalaman panjang di berbagai lembaga keuangan dan pemerintahan. Ia pernah berkarier sebagai ekonom, dosen, analis pasar modal, hingga menduduki posisi strategis di sektor perbankan dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Pengalaman tersebut menjadikannya salah satu figur yang memiliki rekam jejak kuat di bidang moneter dan stabilitas sistem keuangan.

Pada Juli 2024, melalui Keputusan Presiden Nomor 74/P Tahun 2024, Destry kembali dipercaya menjabat sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia untuk periode 2024–2029. Setelah Perry Warjiyo mengundurkan diri, ia otomatis menjalankan tugas sebagai Penjabat Sementara Gubernur BI hingga ditetapkannya gubernur definitif.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/24/65/3232154/chairul_anwar-O6aK_large.jpg
Profil dan Pendidikan Chairul Anwar, Eks Dirut Kebun Binatang Surabaya yang Terseret Kasus Dugaan Korupsi Pakan Hewan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/23/65/3231906/ferdy_sambo_dan_tribrata_putra_sambo-ZJoN_large.jpg
Profil dan Pendidikan Tribrata Putra Sambo, Anak Ferdy Sambo yang Resmi Dilantik Jadi Perwira Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/22/65/3231699/putri_leonor-Gicx_large.jpg
Riwayat Pendidikan Putri Cantik Leonor, Calon Ratu dan Pewaris Takhta Kerajaan Spanyol yang Ikut Militer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/22/65/3231623/sudaryono-MkA1_large.jpg
Profil dan Pendidikan Sudaryono, yang Ditunjuk Presiden Prabowo Jadi Kepala BGN Gantikan Nanik S Deyang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/22/65/3231597/pendidikan-D2s4_large.jpg
Ini Pendidikan Nanik S Deyang yang Putuskan Mundur dari Kepala BGN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/20/65/3231169/hotman-UqV6_large.jpg
Profil dan Pendidikan Hotman Paris, Pengacara Kondang yang Ditunjuk Sebagai Kuasa Hukum Febrie Adriansyah
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement