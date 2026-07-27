Profil dan Pendidikan Destry Damayanti, Penjabat Sementara Gubernur BI Pengganti Perry Warjiyo

PROFIL dan pendidikan Destry Damayanti menarik diulas. Sebab, dia sedang menjadi sorotan setelah ditunjuk sebagai Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur Bank Indonesia (BI).

Pasalnya, Perry Warjiyo mengundurkan diri dari jabatan sebagai Gubernur BI pada Senin (27/7/2026). Penunjukan tersebut dilakukan sesuai mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Bank Indonesia, yakni Deputi Gubernur Senior menjalankan tugas gubernur hingga pemerintah dan DPR menetapkan gubernur definitif.

Destry menegaskan bahwa Bank Indonesia akan tetap menjalankan seluruh tugas. Kewenangan untuk menjaga stabilitas nilai rupiah, sistem keuangan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi sesuai mandat bank sentral pun siap dilakukan.

1. Profil Destry Damayanti

Destry Damayanti merupakan ekonom senior yang lahir di Jakarta pada 1963. Ia telah berkecimpung di sektor ekonomi, perbankan, dan kebijakan publik selama hampir tiga dekade.

Sebelum bergabung sebagai pimpinan Bank Indonesia, Destry dikenal memiliki pengalaman panjang di berbagai lembaga keuangan dan pemerintahan. Ia pernah berkarier sebagai ekonom, dosen, analis pasar modal, hingga menduduki posisi strategis di sektor perbankan dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Pengalaman tersebut menjadikannya salah satu figur yang memiliki rekam jejak kuat di bidang moneter dan stabilitas sistem keuangan.

Pada Juli 2024, melalui Keputusan Presiden Nomor 74/P Tahun 2024, Destry kembali dipercaya menjabat sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia untuk periode 2024–2029. Setelah Perry Warjiyo mengundurkan diri, ia otomatis menjalankan tugas sebagai Penjabat Sementara Gubernur BI hingga ditetapkannya gubernur definitif.