Profil dan Pendidikan Sudaryono, yang Ditunjuk Presiden Prabowo Jadi Kepala BGN Gantikan Nanik S Deyang

PROFIL dan pendidikan Sudaryono menarik diulas. Sebab, dia ditunjuk Presiden RI, Prabowo Subianto, jadi kepala Badan Gizi Nasional (BGN).

Sudaryono menggantikan Nanik Sudaryati Deyang. Diketahui, Nanik baru saja diumumkan mengundurkan diri karena alasan kesehatan.

1. Profil Sudaryono

Penunjukan Sudaryono diumumkan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/7/2026). Sebelum dipercaya memimpin BGN, Sudaryono menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian (Wamentan).

Pemerintah memastikan Sudaryono tidak akan merangkap jabatan. Alhasil, dia akan fokus menjalankan tugas barunya di BGN.

Pria yang akrab disapa Mas Dar ini sendiri lahir di Grobogan, Jawa Tengah, pada 23 Januari 1985. Sudaryono merupakan putra tunggal pasangan Yahyo dan Suwarni yang berprofesi sebagai petani.

Dalam berbagai kesempatan, Sudaryono kerap menceritakan masa kecilnya yang penuh perjuangan. Sejak kecil, ia terbiasa membantu orang tuanya bekerja di sawah, mulai dari memikul jerami hingga mengurus pekerjaan pertanian. Pengalaman tersebut membentuk karakter disiplin dan pekerja keras yang terus dibawanya hingga kini.