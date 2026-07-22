Ini Pendidikan Nanik S Deyang yang Putuskan Mundur dari Kepala BGN

Ini Pendidikan Nanik S Deyang yang Putuskan Mundur dari Kepala BGN (Foto: BGN)

JAKARTA - Nanik S. Deyang resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Keputusan tersebut diambil karena ia akan menjalani pengobatan jantung di luar negeri dan telah mendapat persetujuan dari Presiden Prabowo Subianto.

Kabar pengunduran diri Nanik dikonfirmasi oleh Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Kebijakan, Dirgayuza Setiawan.

"Hari ini, 22 Juli 2026, Ibu Nanik Deyang berpamitan kepada Presiden Prabowo untuk menjalani pengobatan jantung. Beliau juga mengundurkan diri sebagai Kepala Badan Gizi Nasional," ujar Dirgayuza dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (22/7/2026).

Pendidikan Nanik S. Deyang

Nanik S. Deyang memiliki latar belakang pendidikan di bidang sains dan kehutanan. Ia menyelesaikan pendidikan sarjana di Fakultas Biologi Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), kemudian melanjutkan studi magister di bidang Ilmu Kehutanan di Universitas Gadjah Mada (UGM).

Riwayat pendidikannya meliputi: