Viral Video Mahasiswa Sesama Jenis Kepergok Ciuman di Lingkungan Kampus, Langsung Disidang!

Viral Video Mahasiswa Sesama Jenis Kepergok Ciuman di Lingkungan Kampus, Langsung Disidang! (Foto: Instagram)

JAKARTA - Sebuah video yang memperlihatkan dua mahasiswa laki-laki diduga berciuman di lingkungan kampus viral di media sosial. Rekaman yang disebut terjadi di area perpustakaan Politeknik Negeri Jakarta (PNJ) itu memicu perdebatan publik dan menuai beragam respons dari warganet.

Berdasarkan video yang diunggah akun Instagram @depokuntuksemua, kejadian tersebut disebut terjadi di area perpustakaan Politeknik Negeri Jakarta (PNJ). Dalam video itu, tampak sejumlah mahasiswa dan dosen berkumpul untuk meminta klarifikasi terkait dugaan tindakan yang dilakukan kedua mahasiswa tersebut.

Video yang beredar memperlihatkan suasana pertemuan yang berlangsung di salah satu ruangan kampus. Kedua mahasiswa yang diduga terlibat terlihat dimintai keterangan di hadapan sejumlah pihak kampus dan mahasiswa lainnya.

Reaksi Netizen

Peristiwa tersebut kemudian memicu beragam respons dari warganet. Sebagian mempertanyakan privasi mahasiswa yang bersangkutan, sementara yang lain menyoroti dugaan pelanggaran tata tertib yang terjadi di lingkungan kampus.

"Kok bisa-bisanya ada pelangi di lingkungan pendidikan?" tulis akun rif*******.

"Harus diviralkan biar enggak jadi wabah," tulis akun sis*******.

"Boti makin merajalela," tambah akun alk*******.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

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