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Hari Pertama Sekolah, Orangtua Ikut Dampingi Anak saat MPLS

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Senin, 13 Juli 2026 |10:53 WIB
Hari Pertama Sekolah, Orangtua Ikut Dampingi Anak saat MPLS
Hari Pertama Sekolah, Orangtua Ikut Dampingi Anak saat MPLS (Foto: Okezone)
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JAKARTA – Hari pertama masuk sekolah pada tahun ajaran baru berlangsung penuh semangat di SDN Menteng 01, Jakarta Pusat, Senin (13/7/2026). Tidak hanya para siswa yang antusias memulai kegiatan belajar, para orang tua juga tampak mendampingi anak-anak mereka, khususnya siswa kelas 1 yang mengikuti Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS).

Berdasarkan pantauan iNews Media Group, sejak pagi para orang tua telah memadati area depan sekolah untuk mengantar anak-anak mereka yang baru memasuki jenjang sekolah dasar.

Pemandangan paling mencolok terlihat dari para wali murid kelas 1 yang tetap menunggu di depan gerbang sekolah saat anak-anak mengikuti upacara bendera.

Pendampingan MPLS

Usai upacara, para orang tua diperbolehkan memasuki lingkungan sekolah. Mereka kemudian menunggu sambil mendampingi anak-anak yang mengikuti rangkaian kegiatan MPLS.

Suasana ceria juga tampak dari para siswa yang datang dengan penuh semangat. Menariknya, sebagian besar murid kelas 1 masih mengenakan seragam taman kanak-kanak (TK) pada hari pertama sekolah.

Setelah mengikuti upacara pembukaan tahun ajaran baru, para siswa diarahkan ke kelas masing-masing sesuai pembagian wali kelas. Selanjutnya, siswa baru mengikuti kegiatan MPLS untuk mengenal guru, teman sekelas, serta lingkungan sekolah.

Di sisi lain, para orang tua memanfaatkan momen tersebut untuk memastikan anak-anak mereka merasa nyaman dan mampu beradaptasi dengan lingkungan baru sebelum akhirnya kembali pulang atau melanjutkan aktivitas bekerja.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

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