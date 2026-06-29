Kapan Masuk Sekolah Tahun Ajaran Baru 2026/2027? Ini Jadwal Lengkapnya

Kapan Masuk Sekolah Tahun Ajaran Baru 2026/2027? Ini Jadwal Lengkapnya (Foto: Freepik)

JAKARTA – Masa libur kenaikan kelas telah dimulai di sejumlah daerah setelah berakhirnya tahun ajaran 2025/2026. Di tengah waktu beristirahat, siswa dan orang tua perlu mengetahui jadwal masuk sekolah untuk mempersiapkan tahun ajaran baru 2026/2027.

Kalender pendidikan yang diterbitkan oleh dinas pendidikan di masing-masing provinsi telah menetapkan jadwal libur akhir semester sekaligus hari pertama kegiatan belajar mengajar pada tahun ajaran baru. Meski terdapat sedikit perbedaan masa libur di setiap daerah, mayoritas sekolah akan memulai aktivitas belajar pada Senin, 13 Juli 2026.

Berikut jadwal libur akhir semester dan hari pertama masuk sekolah di sejumlah provinsi:

DKI Jakarta

- Libur semester genap: 27 Juni–11 Juli 2026

- Hari pertama masuk sekolah: Senin, 13 Juli 2026

Banten