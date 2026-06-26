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HOME EDUKASI SEKOLAH

Libur Sekolah, Generasi Muda Dikenalkan Industri Keuangan dan Perbankan

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Jum'at, 26 Juni 2026 |18:25 WIB
Libur Sekolah, Generasi Muda Dikenalkan Industri Keuangan dan Perbankan
Libur Sekolah, Generasi Muda Dikenalkan Industri Keuangan dan Perbankan (Foto: Okezone)
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JAKARTA - PT Bank Danamon Indonesia Tbk memanfaatkan libur sekolah untuk memperkenalkan industri perbankan kepada generasi muda melalui program DIVE (Danamon Immersive Visit & Exploration) Chapter Youth. 

Program ini adalah upaya perusahaan dalam meningkatkan literasi keuangan, memperluas wawasan karier, serta menyiapkan generasi muda agar lebih memahami dinamika dunia kerja sejak usia sekolah. Program tersebut digelar pada 22–23 Juni 2026 di Menara Bank Danamon, Jakarta.

Kegiatan ini memberikan kesempatan bagi anak-anak karyawan Danamon berusia 13–18 tahun, untuk mengenal lebih dekat dunia perbankan melalui berbagai aktivitas edukatif dan interaktif.

Chief Human Capital and Operations Officer Danamon, Evi Damayanti, mengatakan bahwa program tersebut dirancang untuk memperkuat hubungan antara perusahaan, karyawan, dan keluarga sekaligus memberikan pengalaman belajar yang bermanfaat bagi generasi muda. 

“Di Danamon, kami percaya bahwa dukungan terhadap keseimbangan antara kehidupan kerja dan keluarga merupakan salah satu bagian penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat," kata Evi dalam keterangannya, Jumat (26/6/2026). 

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Topik Artikel :
bank sekolah Libur Sekolah
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