HOME EDUKASI SEKOLAH

Isra Mi'raj 2026 Apakah Siswa Sekolah Libur? Ini Jadwal Lengkapnya

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Senin, 12 Januari 2026 |13:41 WIB
JAKARTA – Isra Mi'raj 2026 apakah siswa sekolah libur? Ini jadwal lengkapnya. Pemerintah telah resmi menetapkan 17 hari libur nasional dan 8 hari cuti bersama pada tahun 2026. Ketentuan itu tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2026.

Isra Mi'raj pada 16 Januari 2026 termasuk dalam salah satu libur nasional yang ditetapkan pemerintah. Dengan demikian, Isra Mi'raj pada 16 Januari 2026 merupakan tanggal merah dan anak sekolah libur.

Untuk diketahui, pemerintah mengeluarkan SKB Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1497 Tahun 2025, Nomor 2 Tahun 2025, dan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2026.

Penerbitan SKB Tiga Menteri ini dilakukan dalam rangka efisiensi dan efektivitas hari kerja serta memberi pedoman bagi instansi pemerintah dan swasta dalam melaksanakan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2026.

Berdasarkan SKB tersebut, jumlah hari libur nasional sebanyak 17 hari dan cuti bersama sebanyak 8 hari. Dengan demikian, total hari libur dan cuti bersama pada 2026 mencapai 25 hari.

“Penetapan tanggal 1 Ramadan 1447 Hijriah, Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah, dan Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Agama,” disebutkan dalam SKB yang ditandatangani oleh Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini pada 19 September 2025.

Keputusan bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Hari Libur Nasional 2026

  • 1 Januari (Kamis): Tahun Baru 2026 Masehi
  • 16 Januari (Jumat): Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW
  • 17 Februari (Selasa): Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili
  • 19 Maret (Kamis): Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948)
  • 21 Maret (Sabtu): Idulfitri 1447 H
  • 22 Maret (Minggu): Idulfitri 1447 H
  • 3 April (Jumat): Wafat Yesus Kristus
  • 5 April (Minggu): Kebangkitan Yesus Kristus (Paskah)
  • 1 Mei (Jumat): Hari Buruh Internasional
  • 14 Mei (Kamis): Kenaikan Yesus Kristus
  • 27 Mei (Rabu): Iduladha 1447 H
  • 31 Mei (Minggu): Hari Raya Waisak 2570 BE
  • 1 Juni (Senin): Hari Lahir Pancasila
  • 16 Juni (Selasa): 1 Muharam Tahun Baru Islam 1448 H
  • 17 Agustus (Senin): Proklamasi Kemerdekaan
  • 25 Agustus (Selasa): Maulid Nabi Muhammad saw.
  • 25 Desember (Jumat): Kelahiran Yesus Kristus

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

