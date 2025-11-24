JAKARTA – Libur sekolah Nataru 2025 kapan? Berikut jadwal perkiraannya. Libur sekolah Natal dan Tahun Baru kali ini bertepatan dengan akhir semester ganjil.
Untuk diketahui, tahun ajaran 2025/2026 dimulai pada 14 Juli 2025 dan berakhir pada 19 Juni 2026, dengan semester ganjil berlangsung dari 14 Juli hingga 19 Desember 2025, dan semester genap dari 5 Januari hingga 19 Juni 2026.
Jika mengacu pada kalender akademik tahun ajaran 2025/2026, pembagian rapor dijadwalkan pada 19 Desember 2025, sedangkan libur semester ganjil berlangsung pada 2–4 Januari 2026.