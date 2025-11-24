Libur Sekolah Nataru 2025 Kapan? Ini Jadwal Perkiraannya

JAKARTA – Libur sekolah Nataru 2025 kapan? Berikut jadwal perkiraannya. Libur sekolah Natal dan Tahun Baru kali ini bertepatan dengan akhir semester ganjil.

Untuk diketahui, tahun ajaran 2025/2026 dimulai pada 14 Juli 2025 dan berakhir pada 19 Juni 2026, dengan semester ganjil berlangsung dari 14 Juli hingga 19 Desember 2025, dan semester genap dari 5 Januari hingga 19 Juni 2026.

Jika mengacu pada kalender akademik tahun ajaran 2025/2026, pembagian rapor dijadwalkan pada 19 Desember 2025, sedangkan libur semester ganjil berlangsung pada 2–4 Januari 2026.

Berikut jadwal libur sekolah tahun ajaran 2025/2026:

Semester Ganjil (Juli 2025 – Desember 2025)

14 Juli 2025: Hari pertama masuk sekolah

17 Agustus 2025: Libur Hari Kemerdekaan RI

5 September 2025: Libur Maulid Nabi Muhammad SAW

19 Desember 2025: Pembagian rapor & akhir semester ganjil

22 Desember 2025 – 3 Januari 2026: Libur akhir tahun (perkiraan umum)

Semester Genap (Januari 2026 – Juni 2026)

5 Januari 2026: Awal semester genap

17 Februari 2026: Libur Tahun Baru Imlek

16–27 Maret 2026: Perkiraan libur Idul Fitri 1446 H

19 Juni 2026: Akhir semester genap

Catatan Penting

Kalender ini bersifat umum dan dapat berbeda di tiap provinsi atau sekolah.

Jadwal libur nasional dan keagamaan mengikuti ketetapan resmi pemerintah.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)