HOME EDUKASI SEKOLAH

Kapan Libur Sekolah Semester Ganjil 2025/2026? Ini Jadwal Lengkapnya

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Kamis, 13 November 2025 |18:39 WIB
Kapan Libur Sekolah Semester Ganjil 2025/2026? Ini Jadwal Lengkapnya
Kapan Libur Sekolah Semester Ganjil 2025/2026? Ini Jadwal Lengkapnya (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Kapan libur sekolah semester ganjil 2025/2026? Ini jadwal lengkapnya. Pemerintah telah menetapkan Kalender Pendidikan Tahun Ajaran 2025/2026 jenjang SD, SMP, SMA, SMK tahun ajaran 2025-2026.

Lalu kapan jadwal libur sekolah semester ganjil?

Jika mengacu pada Kalender Pendidikan Tahun Ajaran 2025/2026 jenjang SD, SMP, SMA, SMK, libur semester ganjil ditetapkan pada 20 Desember 2025 – 3 Januari 2026.

Berikut adalah jadwal lengkap libur sekolah semester ganjil 2025-2026:

Juli 2025

1 – 12 Juli 2025     Libur Kenaikan Kelas

14 Juli 2025   Hari Pertama Sekolah dan Awal Semester Ganjil

