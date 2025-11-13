JAKARTA – Kapan libur sekolah semester ganjil 2025/2026? Ini jadwal lengkapnya. Pemerintah telah menetapkan Kalender Pendidikan Tahun Ajaran 2025/2026 jenjang SD, SMP, SMA, SMK tahun ajaran 2025-2026.
Jika mengacu pada Kalender Pendidikan Tahun Ajaran 2025/2026 jenjang SD, SMP, SMA, SMK, libur semester ganjil ditetapkan pada 20 Desember 2025 – 3 Januari 2026.
Berikut adalah jadwal lengkap libur sekolah semester ganjil 2025-2026:
Juli 2025
1 – 12 Juli 2025 Libur Kenaikan Kelas
14 Juli 2025 Hari Pertama Sekolah dan Awal Semester Ganjil