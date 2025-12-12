Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Murid SDN 01 Cilincing Belajar Online Pasca Insiden Murid Ditabrak Mobil MBG

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 12 Desember 2025 |19:06 WIB
Murid SDN 01 Cilincing Belajar Online Pasca Insiden Murid Ditabrak Mobil MBG
Murid SDN 01 Cilincing Belajar Online Pasca Insiden Murid Ditabrak Mobil MBG (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengungkapkan bahwa seluruh murid SDN 01 Cilincing, Jakarta Utara, kini menjalani pembelajaran daring pasca insiden mobil pengangkut Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menabrak belasan siswa pada Kamis (11/12/2025). Para siswa dirumahkan sementara waktu untuk memulihkan kondisi dan tetap mengikuti kegiatan belajar mengajar secara online.

“Memang sekarang ini sedang belajar secara online. Tapi saya mendapat laporan dari Kepala Dinas, kalau 2–3 hari lagi sudah normal, maka mereka bisa bersekolah kembali,” ujar Pramono Anung di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (12/12/2025).

Pramono menjelaskan bahwa penanganan terhadap siswa SDN 01 Cilincing dilakukan dengan pola yang sama seperti insiden di SMAN 72 Jakarta beberapa waktu lalu. Pembelajaran daring diberlakukan sekitar satu minggu untuk membantu murid memulihkan trauma.

“Ini kurang lebih juga sama, sekitar satu minggu. Kebutuhan anak-anak untuk tetap didampingi dalam proses belajar mengajar menjadi penting,” tambahnya.

Meski begitu, Pramono memastikan bahwa para siswa tetap memiliki semangat belajar dan ingin kembali ke sekolah.

“Malah sekarang anak-anaknya yang ingin belajar, ingin ke sekolah,” ujarnya.

Sebelumnya, mobil operasional MBG menabrak sejumlah siswa di SDN 01 Cilincing, Jakarta Utara, pada Kamis (11/12/2025). Mobil putih tersebut melaju dan menabrak siswa yang tengah berbaris di halaman sekolah. Belasan siswa mengalami luka-luka dan dilarikan ke RSUD Cilincing. Tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/624/3189417/libur_sekolah-zT7S_large.jpg
Libur Sekolah Desember 2025 Mulai Tanggal Berapa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/624/3189075/sekolah-aYTz_large.jpg
Teknologi dan AI Berkembang, Anak Tak Hanya Butuh Kemampuan Akademik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/624/3184739/viral-b7qJ_large.jpg
Kisah Siswa SD di Gowa yang Viral karena Hanya Membawa Bekal Ubi ke Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/624/3184314/sekolah-DlQN_large.jpg
Assembly SD Islam Al Azhar 1 Kebayoran Baru Angkat Tema 'Buku Ajaib Kebudayaan Indonesia'
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/624/3184124/mendikdasmen-yKX5_large.jpg
Mendikdasmen: Digitalisasi Pembelajaran Sudah 75%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/624/3183392/sekolah-yI2x_large.jpg
Kapan Libur Sekolah Semester Ganjil 2025/2026? Ini Jadwal Lengkapnya
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement