Murid SDN 01 Cilincing Belajar Online Pasca Insiden Murid Ditabrak Mobil MBG

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengungkapkan bahwa seluruh murid SDN 01 Cilincing, Jakarta Utara, kini menjalani pembelajaran daring pasca insiden mobil pengangkut Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menabrak belasan siswa pada Kamis (11/12/2025). Para siswa dirumahkan sementara waktu untuk memulihkan kondisi dan tetap mengikuti kegiatan belajar mengajar secara online.

“Memang sekarang ini sedang belajar secara online. Tapi saya mendapat laporan dari Kepala Dinas, kalau 2–3 hari lagi sudah normal, maka mereka bisa bersekolah kembali,” ujar Pramono Anung di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (12/12/2025).

Pramono menjelaskan bahwa penanganan terhadap siswa SDN 01 Cilincing dilakukan dengan pola yang sama seperti insiden di SMAN 72 Jakarta beberapa waktu lalu. Pembelajaran daring diberlakukan sekitar satu minggu untuk membantu murid memulihkan trauma.

“Ini kurang lebih juga sama, sekitar satu minggu. Kebutuhan anak-anak untuk tetap didampingi dalam proses belajar mengajar menjadi penting,” tambahnya.

Meski begitu, Pramono memastikan bahwa para siswa tetap memiliki semangat belajar dan ingin kembali ke sekolah.

“Malah sekarang anak-anaknya yang ingin belajar, ingin ke sekolah,” ujarnya.

Sebelumnya, mobil operasional MBG menabrak sejumlah siswa di SDN 01 Cilincing, Jakarta Utara, pada Kamis (11/12/2025). Mobil putih tersebut melaju dan menabrak siswa yang tengah berbaris di halaman sekolah. Belasan siswa mengalami luka-luka dan dilarikan ke RSUD Cilincing. Tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)