Mendikdasmen: Sekolah Harus Jadi Rumah Kedua yang Aman dan Nyaman

JAKARTA - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) RI, Abdul Mu'ti, menegaskan komitmen pemerintah dalam membangun budaya sekolah yang aman, nyaman, dan positif bagi peserta didik. Menurutnya, budaya sekolah yang positif akan melahirkan generasi unggul.

Hal itu disampaikannya saat membuka Gebyar Lomba Talenta Siswa 2026 Tingkat Provinsi Banten. Tak sekadar menjadi ajang unjuk bakat dan prestasi pelajar, kegiatan tersebut juga menjadi momentum penting bagi dunia pendidikan melalui Deklarasi Budaya Sekolah Aman dan Nyaman (BSAN) serta peluncuran Sekolah Adiwiyata jenjang SMA, SMK, SKh, dan MA se-Provinsi Banten.

Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan implementasi Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

“Saya sangat mengapresiasi langkah konkret Provinsi Banten beserta seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota. Sekolah harus menjadi rumah kedua yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi peserta didik. Budaya sekolah yang positif akan melahirkan generasi unggul dan talenta-talenta hebat seperti yang hadir dalam ajang ini,” ujar Abdul Mu’ti.

Pembangunan SDM Dimulai dari Pendidikan

Senada dengan hal tersebut, Gubernur Banten Andra Soni menegaskan bahwa pembangunan sumber daya manusia harus dimulai dari lingkungan pendidikan yang sehat, aman, dan berwawasan lingkungan.