Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Mendikdasmen: Sekolah Harus Jadi Rumah Kedua yang Aman dan Nyaman

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Senin, 11 Mei 2026 |16:24 WIB
Mendikdasmen: Sekolah Harus Jadi Rumah Kedua yang Aman dan Nyaman
Mendikdasmen: Sekolah Harus Jadi Rumah Kedua yang Aman dan Nyaman (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) RI, Abdul Mu'ti, menegaskan komitmen pemerintah dalam membangun budaya sekolah yang aman, nyaman, dan positif bagi peserta didik. Menurutnya, budaya sekolah yang positif akan melahirkan generasi unggul.

Hal itu disampaikannya saat membuka Gebyar Lomba Talenta Siswa 2026 Tingkat Provinsi Banten. Tak sekadar menjadi ajang unjuk bakat dan prestasi pelajar, kegiatan tersebut juga menjadi momentum penting bagi dunia pendidikan melalui Deklarasi Budaya Sekolah Aman dan Nyaman (BSAN) serta peluncuran Sekolah Adiwiyata jenjang SMA, SMK, SKh, dan MA se-Provinsi Banten.

Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan implementasi Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

“Saya sangat mengapresiasi langkah konkret Provinsi Banten beserta seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota. Sekolah harus menjadi rumah kedua yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi peserta didik. Budaya sekolah yang positif akan melahirkan generasi unggul dan talenta-talenta hebat seperti yang hadir dalam ajang ini,” ujar Abdul Mu’ti.

Pembangunan SDM Dimulai dari Pendidikan

Senada dengan hal tersebut, Gubernur Banten Andra Soni menegaskan bahwa pembangunan sumber daya manusia harus dimulai dari lingkungan pendidikan yang sehat, aman, dan berwawasan lingkungan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/15/624/3212498/sekolah-X3cR_large.jpg
Kapan Pelaksanaan TKA SD 2026 Dimulai? Ini Jadwal Lengkapnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/06/624/3210767/sekolah-Ae4b_large.jpg
Tips Sukses Masuk Sekolah Favorit 2026 Sesuai Minat dan Kemampuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/12/624/3206464/sekolah-vQlK_large.jpg
Jadwal Lengkap Gladi Bersih TKA 2026 untuk SD, SMP, dan SMA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/02/624/3204604/iran-PasR_large.jpg
Profil SD Putri Minab Iran, Sekolah Khusus Perempuan yang Dilaporkan Digempur Rudal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/18/624/3202181/sekolah-jpmR_large.jpg
Ini Jadwal Lengkap Anak Sekolah Selama Ramadhan 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/17/624/3202047/sekolah-EXrP_large.jpg
Viral Siswa SD Minta MBG Diganti Uang Rp15 Ribu saat Puasa, Buat Beli Takjil dan Baju Lebaran
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement