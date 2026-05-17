HOME EDUKASI SEKOLAH

5 Contoh Soal OSN Kebumian SMA dan Jawabannya

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Minggu, 17 Mei 2026 |11:59 WIB
JAKARTA - Persiapan menghadapi Olimpiade Sains Nasional (OSN) bidang Kebumian perlu dilakukan dengan banyak latihan soal. Materi yang diujikan biasanya mencakup geologi, meteorologi, oseanografi, hingga astronomi yang membutuhkan pemahaman konsep dan ketelitian tinggi.

Berikut 5 contoh soal OSN Kebumian SMA beserta jawaban dan pembahasannya yang bisa dijadikan bahan belajar.

5 Contoh Soal OSN Kebumian

Soal 1
Jenis batuan yang terbentuk dari pendinginan magma adalah...
A. Batuan sedimen
B. Batuan beku
C. Batuan metamorf
D. Batuan konglomerat

Jawaban: B
Pembahasan: Batuan beku terbentuk dari pendinginan magma, baik di dalam bumi (intrusif) maupun di permukaan bumi (ekstrusif).

Soal 2
Proses pembentukan awan disebut...
A. Sublimasi
B. Evaporasi
C. Kondensasi
D. Presipitasi

Jawaban: C
Pembahasan: Kondensasi merupakan proses perubahan uap air menjadi titik-titik air saat udara mengalami pendinginan hingga membentuk awan.

Soal 3
Periode rotasi Bulan mengelilingi Bumi adalah...
A. 24 jam
B. 14 hari
C. 27,3 hari
D. 30 hari

