Segini Bobot TKA untuk Daftar Jalur Prestasi SMP-SMA di SPMB 2026

JAKARTA - Segini bobot TKA untuk daftar jalur prestasi SMP-SMA di SPMB 2026. Tes Kemampuan Akademik (TKA) menjadi salah satu komponen penting dalam seleksi jalur prestasi pada Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 untuk jenjang SMP hingga SMA.

Besaran bobot nilai TKA diketahui berbeda-beda di setiap daerah maupun sekolah. Secara umum, persentase penilaiannya berkisar antara 25 persen hingga 50 persen dan dikombinasikan dengan nilai rapor siswa.

Berikut rincian skema pembobotan TKA yang umum digunakan dalam jalur prestasi SPMB 2026:

1. Skema Pembobotan Jalur Prestasi

Di sejumlah daerah, jalur prestasi biasanya menggunakan komposisi penilaian 40 persen untuk nilai TKA dan 60 persen dari rata-rata nilai rapor.

Sementara itu, beberapa sekolah atau yayasan pendidikan tertentu menerapkan pembobotan berbeda, misalnya 25 persen untuk TKA dan 75 persen dari nilai rapor.