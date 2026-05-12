Cara Angkie Yudistia Ajak Generasi Muda Jakarta Bangun Masa Depan Inklusif

JAKARTA - Sociopreneur Angkie Yudistia terus mendorong generasi muda untuk berani melampaui batas dan membangun masa depan yang lebih inklusif. Melalui Gerakan Generasi Menembus Batas, ia menghadirkan ruang dialog sekaligus inspirasi bagi pelajar dan anak muda di Jakarta.

Sebagai bentuk nyata kepeduliannya terhadap penguatan generasi muda, Angkie Yudistia melakukan kunjungan langsung ke SLBN 6 Jakarta pada Selasa (12/5/2026). Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya membangun komunitas anak muda Jakarta yang saling mendukung, saling menguatkan, dan tumbuh bersama tanpa batasan.

Dalam dialog bersama para siswa, mantan Staf Khusus Presiden dari kalangan milenial periode 2019–2024 itu menekankan bahwa Gerakan Generasi Menembus Batas hadir untuk membangun generasi yang percaya pada keberanian, keberagaman, kreativitas, dan kekuatan diri.

“Masa depan dibangun oleh mereka yang tidak takut berbeda, oleh mereka yang berani menciptakan masa depan yang lebih inklusif untuk semua,” ujar Angkie Yudistia di Jakarta, Selasa (12/5/2026).