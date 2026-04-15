Kapan Pelaksanaan TKA SD 2026 Dimulai? Ini Jadwal Lengkapnya

JAKARTA - Pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2026 untuk jenjang Sekolah Dasar (SD) sudah resmi dijadwalkan. TKA sendiri merupakan asesmen yang dapat diikuti siswa dengan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) yang valid sebagai bagian dari pengukuran capaian akademik.

Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikdasmen, Toni Toharudin, menyampaikan bahwa proses pelaksanaan TKA diawali dengan tahap pendaftaran, kemudian dilanjutkan simulasi hingga ujian utama.

Jadwal Lengkap TKA 2026

Berikut rincian tahapan pelaksanaan TKA 2026:

Simulasi SMP: 23 Februari – 1 Maret 2026

Simulasi SD: 2 – 8 Maret 2026

Gladi Bersih: 9 – 17 Maret 2026

Pelaksanaan Utama SMP: 6 – 16 April 2026

Pelaksanaan Utama SD: 20 – 30 April 2026

Pelaksanaan Susulan: 11 – 19 Mei 2026

Pengolahan Hasil: 20 – 24 Mei 2026

Pengumuman Nasional: 25 Mei 2026

Jadi, Kapan TKA SD 2026 Dimulai?

Untuk jenjang SD, TKA akan mulai dilaksanakan pada 20 April 2026 dan berlangsung hingga 30 April 2026.

Jadi Salah Satu Syarat SPMB

TKA 2026 juga memiliki peran penting dalam proses seleksi penerimaan murid baru. Berdasarkan kebijakan terbaru, hasil TKA dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam jalur prestasi akademik pada Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2026/2027, khususnya untuk jenjang SMP dan SMA.

Pemerintah mengimbau sekolah dan orang tua untuk memastikan kesiapan siswa, baik dari sisi administrasi maupun teknis, agar pelaksanaan TKA berjalan lancar. Dengan persiapan yang matang, diharapkan hasil TKA bisa dimanfaatkan secara optimal dan adil dalam proses seleksi pendidikan selanjutnya.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

