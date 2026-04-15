JAKARTA - Pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2026 untuk jenjang Sekolah Dasar (SD) sudah resmi dijadwalkan. TKA sendiri merupakan asesmen yang dapat diikuti siswa dengan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) yang valid sebagai bagian dari pengukuran capaian akademik.
Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikdasmen, Toni Toharudin, menyampaikan bahwa proses pelaksanaan TKA diawali dengan tahap pendaftaran, kemudian dilanjutkan simulasi hingga ujian utama.
Berikut rincian tahapan pelaksanaan TKA 2026:
Jadi, Kapan TKA SD 2026 Dimulai?
Untuk jenjang SD, TKA akan mulai dilaksanakan pada 20 April 2026 dan berlangsung hingga 30 April 2026.
TKA 2026 juga memiliki peran penting dalam proses seleksi penerimaan murid baru. Berdasarkan kebijakan terbaru, hasil TKA dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam jalur prestasi akademik pada Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2026/2027, khususnya untuk jenjang SMP dan SMA.
Pemerintah mengimbau sekolah dan orang tua untuk memastikan kesiapan siswa, baik dari sisi administrasi maupun teknis, agar pelaksanaan TKA berjalan lancar. Dengan persiapan yang matang, diharapkan hasil TKA bisa dimanfaatkan secara optimal dan adil dalam proses seleksi pendidikan selanjutnya.
(Kurniasih Miftakhul Jannah)
