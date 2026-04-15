HOME EDUKASI SEKOLAH

Kapan Pelaksanaan TKA SD 2026 Dimulai? Ini Jadwal Lengkapnya

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Rabu, 15 April 2026 |06:49 WIB
Kapan Pelaksanaan TKA SD 2026 Dimulai? Ini Jadwal Lengkapnya (Foto: Freepik)
JAKARTA - Pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2026 untuk jenjang Sekolah Dasar (SD) sudah resmi dijadwalkan. TKA sendiri merupakan asesmen yang dapat diikuti siswa dengan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) yang valid sebagai bagian dari pengukuran capaian akademik.

Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikdasmen, Toni Toharudin, menyampaikan bahwa proses pelaksanaan TKA diawali dengan tahap pendaftaran, kemudian dilanjutkan simulasi hingga ujian utama.

Jadwal Lengkap TKA 2026

Berikut rincian tahapan pelaksanaan TKA 2026:

  • Simulasi SMP: 23 Februari – 1 Maret 2026
  • Simulasi SD: 2 – 8 Maret 2026
  • Gladi Bersih: 9 – 17 Maret 2026
  • Pelaksanaan Utama SMP: 6 – 16 April 2026
  • Pelaksanaan Utama SD: 20 – 30 April 2026
  • Pelaksanaan Susulan: 11 – 19 Mei 2026
  • Pengolahan Hasil: 20 – 24 Mei 2026
  • Pengumuman Nasional: 25 Mei 2026

Jadi, Kapan TKA SD 2026 Dimulai?

Untuk jenjang SD, TKA akan mulai dilaksanakan pada 20 April 2026 dan berlangsung hingga 30 April 2026.

Jadi Salah Satu Syarat SPMB

TKA 2026 juga memiliki peran penting dalam proses seleksi penerimaan murid baru. Berdasarkan kebijakan terbaru, hasil TKA dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam jalur prestasi akademik pada Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2026/2027, khususnya untuk jenjang SMP dan SMA.

Pemerintah mengimbau sekolah dan orang tua untuk memastikan kesiapan siswa, baik dari sisi administrasi maupun teknis, agar pelaksanaan TKA berjalan lancar. Dengan persiapan yang matang, diharapkan hasil TKA bisa dimanfaatkan secara optimal dan adil dalam proses seleksi pendidikan selanjutnya.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

Edukasi Okezone hadir dengan Informasi terpercaya tentang pendidikan, tryout ujian, dan pengembangan karier untuk masa depan yang lebih baik

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/06/624/3210767/sekolah-Ae4b_large.jpg
Tips Sukses Masuk Sekolah Favorit 2026 Sesuai Minat dan Kemampuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/12/624/3206464/sekolah-vQlK_large.jpg
Jadwal Lengkap Gladi Bersih TKA 2026 untuk SD, SMP, dan SMA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/02/624/3204604/iran-PasR_large.jpg
Profil SD Putri Minab Iran, Sekolah Khusus Perempuan yang Dilaporkan Digempur Rudal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/18/624/3202181/sekolah-jpmR_large.jpg
Ini Jadwal Lengkap Anak Sekolah Selama Ramadhan 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/17/624/3202047/sekolah-EXrP_large.jpg
Viral Siswa SD Minta MBG Diganti Uang Rp15 Ribu saat Puasa, Buat Beli Takjil dan Baju Lebaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/624/3198576/sekolah-N4jK_large.jpg
15 Contoh Soal TKA Bahasa Indonesia Kelas 6 SD 2026 Lengkap dengan Jawabannya
