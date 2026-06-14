Daftar PTN Jalur Mandiri yang Masih Dibuka hingga Juni 2026

Daftar PTN Jalur Mandiri yang Masih Dibuka hingga Pertengahan Juni 2026 (Foto: Freepik)

JAKARTA - Bagi peserta yang belum berhasil lolos Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) 2026, kesempatan untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi negeri (PTN) masih terbuka melalui jalur mandiri. Sejumlah kampus negeri ternama di Indonesia masih membuka pendaftaran jalur mandiri hingga pertengahan Juni 2026, baik menggunakan nilai UTBK, prestasi akademik, rapor, maupun ujian mandiri yang diselenggarakan kampus.

Jalur mandiri menjadi alternatif bagi calon mahasiswa untuk tetap melanjutkan studi di PTN impian. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan jadwal pendaftaran, persyaratan, serta mekanisme seleksi yang ditetapkan masing-masing perguruan tinggi.

Berikut daftar PTN yang masih membuka pendaftaran jalur mandiri hingga pertengahan Juni 2026:

1. Universitas Diponegoro (Undip)

Undip masih membuka pendaftaran melalui beberapa jalur mandiri, yaitu:

UM Sarjana menggunakan nilai UTBK 2026 dan nilai rapor.

UM Vokasi untuk program diploma dan sarjana terapan.

Jadwal pendaftaran:

UM Sarjana: hingga 17 Juni 2026.

UM Vokasi: hingga 2 Juli 2026.

Calon peserta dapat memperoleh informasi lengkap melalui laman resmi PMB Undip.

2. Universitas Indonesia (UI)