JAKARTA - Bagi peserta yang belum berhasil lolos Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) 2026, kesempatan untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi negeri (PTN) masih terbuka melalui jalur mandiri. Sejumlah kampus negeri ternama di Indonesia masih membuka pendaftaran jalur mandiri hingga pertengahan Juni 2026, baik menggunakan nilai UTBK, prestasi akademik, rapor, maupun ujian mandiri yang diselenggarakan kampus.
Jalur mandiri menjadi alternatif bagi calon mahasiswa untuk tetap melanjutkan studi di PTN impian. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan jadwal pendaftaran, persyaratan, serta mekanisme seleksi yang ditetapkan masing-masing perguruan tinggi.
1. Universitas Diponegoro (Undip)
Undip masih membuka pendaftaran melalui beberapa jalur mandiri, yaitu:
Jadwal pendaftaran:
Calon peserta dapat memperoleh informasi lengkap melalui laman resmi PMB Undip.
2. Universitas Indonesia (UI)