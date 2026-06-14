5 PTS yang Buka Jalur Nilai UTBK Plus Beasiswa

5 PTS yang Buka Jalur Nilai UTBK Plus Beasiswa (Foto: Freepik)

JAKARTA - Hasil UTBK-SNBT 2026 bukan hanya bisa digunakan untuk mendaftar ke perguruan tinggi negeri. Sejumlah perguruan tinggi swasta (PTS) ternama di Indonesia juga membuka jalur penerimaan mahasiswa baru berbasis nilai UTBK, bahkan menawarkan berbagai program beasiswa dan potongan biaya kuliah bagi calon mahasiswa.

Bagi peserta yang belum berhasil lolos ke PTN tujuan, jalur ini bisa menjadi alternatif untuk tetap melanjutkan pendidikan tinggi tanpa harus mengikuti tes masuk tambahan. Selain itu, sejumlah kampus juga memberikan keringanan biaya pendidikan, mulai dari potongan uang pangkal hingga beasiswa penuh.

PTS yang membuka jalur penerimaan menggunakan nilai UTBK 2026 beserta program beasiswanya:

1. Telkom University

Mengutip unggahan akun Instagram @smbtelkom, Telkom University membuka Jalur UTBK tanpa tes dengan tema “Skor UTBK Nggak Sia-Sia!”.

Keuntungan:

Tersedia Program Beasiswa Pintar bagi peserta dengan nilai terbaik.

Diskon biaya pendaftaran 50 persen menjadi Rp200.000 dari harga normal Rp400.000 menggunakan kode referral UTBK200.

Satu PIN pendaftaran dapat digunakan untuk memilih hingga lima program studi.

Syarat:

Lulusan SMA/SMK/MA tahun 2024, 2025, dan 2026.

Mengunggah sertifikat hasil UTBK melalui sistem pendaftaran.

Batas waktu pendaftaran: 20 Mei–19 Juni 2026.

2. Universitas Multimedia Nusantara

Universitas Multimedia Nusantara (UMN) membuka Beasiswa Jalur Skor UTBK SNBT 2026.

Keuntungan:

Potongan uang pangkal hingga 100 persen.