Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Heboh Dugaan Childgrooming, Sekolah Buka Layanan Aduan Bagi Siswa

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Kamis, 21 Mei 2026 |14:18 WIB
Heboh Dugaan Childgrooming, Sekolah Buka Layanan Aduan Bagi Siswa
Heboh Dugaan Childgrooming, Sekolah Buka Layanan Aduan Bagi Siswa (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Yayasan Letris menegaskan komitmennya dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman bagi para siswa. Menyusul munculnya keresahan publik terkait dugaan kasus child grooming, pihak yayasan membuka layanan pengaduan daring bagi siswa.

Layanan tersebut disiapkan untuk menampung laporan terkait dugaan perundungan, pelecehan, tindakan asusila, kekerasan, maupun berbagai pelanggaran lain yang terjadi di lingkungan sekolah.

“Kami menghimbau siswa jangan ragu untuk menghubungi sekolah karena kenyamanan sekolah milik bersama,” tutur Manajemen Yayasan Letris.

Selain membuka kanal pengaduan, Yayasan Letris juga berencana membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Satgas tersebut nantinya melibatkan siswa, orang tua murid, guru, hingga pihak yayasan.

Pihak sekolah juga akan menerapkan aturan yang lebih ketat terkait interaksi antara guru, staf, dan siswa guna memastikan proses belajar mengajar berlangsung aman dan nyaman.

“Siapapun yang melanggar akan kami tindak secara tegas,” ujar Manajemen Yayasan Letris.

Menjelang tahun ajaran baru, siswa juga akan mendapatkan penyuluhan dari psikolog mengenai perundungan, pelecehan, tindakan asusila, kekerasan, serta berbagai bentuk pelanggaran lainnya saat masa orientasi sekolah.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/19/624/3219358/sekolah-Ifgb_large.jpg
Segini Bobot TKA untuk Daftar Jalur Prestasi SMP-SMA di SPMB 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/17/624/3218933/contoh_soal-35rc_large.jpg
5 Contoh Soal OSN Kebumian SMA dan Jawabannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/12/624/3218014/angkie-1Rwk_large.jpg
Cara Angkie Yudistia Ajak Generasi Muda Jakarta Bangun Masa Depan Inklusif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/11/624/3217755/abdul-pmBW_large.jpg
Mendikdasmen: Sekolah Harus Jadi Rumah Kedua yang Aman dan Nyaman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/15/624/3212498/sekolah-X3cR_large.jpg
Kapan Pelaksanaan TKA SD 2026 Dimulai? Ini Jadwal Lengkapnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/06/624/3210767/sekolah-Ae4b_large.jpg
Tips Sukses Masuk Sekolah Favorit 2026 Sesuai Minat dan Kemampuan
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement